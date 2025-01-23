Головне за четвер: Ставка НБУ, «Швидкі» ФОПи та навіщо Трампу свій мемкоїн

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики. За його словами, НБУ, ймовірно, продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях Правління з питань монетарної політики.

«Швидкі» ФОПи: чому в Україні масово закривається та відкривається бізнес

В Україні масово виходять із бізнесу фізособи-підприємці. За даними YourControl.Market, за минулий рік припинили існування майже 210 тисяч ФОП, що перевищило показники 2023 року на 32%. Як стверджують аналітики, це своєрідний антирекорд за останні п'ять років.

$TRUMP: навіщо новому президенту США свій мемкоїн і чи можна на ньому заробити

Створений Дональдом Трампом декілька днів тому мемкоїн впритул наблизився до першої десятки найбільших за капіталізацією криптовалют. Чому президент США вирішив запустити монету, скільки здатен на ній заробити і чи залишається така можливість у інвесторів, за підтримки криптовалютного гаманця Gem Wallet розповідає «Мінфін».

Реалії 2025: Трамп, долар, війни та світова економіка (відео)

Фінансовий аналітик Олексій Козирев говорить про перші кроки Трампа та вплив його політики на Україну. Також, у відео прогноз курсу валют на період з 23 по 29 січня 2025 року.

Рівень безробіття в Україні на історичному мінімумі: скільки насправді людей не працюють

Роботодавці стверджують про дефіцит кадрів, українці скаржаться, що не можуть знайти хорошу роботу, згідно з офіційними даними, рівень безробіття впав до історичного мінімуму. Скільки в Україні насправді безробітних, розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.