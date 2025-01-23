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23 січня 2025, 20:00

Головне за четвер: Ставка НБУ, «Швидкі» ФОПи та навіщо Трампу свій мемкоїн

НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики. За його словами, НБУ, ймовірно, продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях Правління з питань монетарної політики.

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Джерело: Мінфін
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