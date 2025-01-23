У «Дії» відновили «єОселю» та зміну місця проживання. Про це в телеграм-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Як працюють сервіси

єОселя

Оформлюйте пільгову іпотеку під 7 % або ж 3 %, якщо належите до визначених категорій. Також знизили перший внесок для молоді до 26 років. Подавайте заяву одразу в декілька банків із Дією.

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Зміна місця проживання

Змінити місце проживання знову можна без черг і паперів — просто в телефоні. Подаєте заявку — і, якщо реєструєтеся у власному житлі або в житлі з одним власником, інформація в реєстр потрапить автоматично. Послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.