У «Дії» відновили «єОселю» та зміну місця проживання. Про це в телеграм-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
23 січня 2025, 12:44
У «Дії» відновили «єОселю» та зміну місця проживання
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Як працюють сервіси
- єОселя
Оформлюйте пільгову іпотеку під 7 % або ж 3 %, якщо належите до визначених категорій. Також знизили перший внесок для молоді до 26 років. Подавайте заяву одразу в декілька банків із Дією.
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- Зміна місця проживання
Змінити місце проживання знову можна без черг і паперів — просто в телефоні. Подаєте заявку — і, якщо реєструєтеся у власному житлі або в житлі з одним власником, інформація в реєстр потрапить автоматично. Послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.
Джерело: Мінфін
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