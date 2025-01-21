Інаугурація Трампа й перші укази, прогноз курсу долара: головне за вівторок
20 січня 2025 року Дональд Трамп після перерви в один термін знову обійняв посаду президента США. Світові ринки по-різному відреагували на його інавгурацію. У понеділок, 20 січня, березневий контракт на нафту марки Brent знизився на 1,3% до $79,8 за барель.Трамп підписав указ про зупинення допомоги США іншим країнам на 90 днів
Президент США Дональд Трамп, який обійняв посаду 20 січня, підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм допомоги США іншим країнам на 90 днів.Долар чи євро? Економіки США та Європи: хто керуватиме світом у 2025 році (відео)
Фінансовий аналітик Олексій Козирев говорить про долар та євро. Америка чи Європа: ці економіки завжди знаходяться в порівнянні та конкуренції. Тож, хто буде на сильніших позиціях у 2025 році?До 48 грн за долар: чи вигідні депозити та ОВДП у гривні за таких прогнозів
Курс гривні щодо долара продовжує оновлювати історичні мінімуми. У Нацбанку запевняють, що поки що попит на готівкову валюту не збільшувався, але девальвація змушує замислитися про кращі умови зберігання заощаджень. «Мінфін» вирішив із калькулятором визначити, що вигідніше цього року для власників депозитів — залишатися у гривні, чи все ж таки обрати валюту.
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