Інаугурація Трампа й перші укази, прогноз курсу долара: головне за вівторок

20 січня 2025 року Дональд Трамп після перерви в один термін знову обійняв посаду президента США. Світові ринки по-різному відреагували на його інавгурацію. У понеділок, 20 січня, березневий контракт на нафту марки Brent знизився на 1,3% до $79,8 за барель.

Президент США Дональд Трамп, який обійняв посаду 20 січня, підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм допомоги США іншим країнам на 90 днів.