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21 січня 2025, 7:30

До 48 грн за долар: чи вигідні депозити та ОВДП у гривні за таких прогнозів

Курс гривні щодо долара продовжує оновлювати історичні мінімуми. У Нацбанку запевняють, що поки що попит на готівкову валюту не збільшувався, але девальвація змушує замислитися про кращі умови зберігання заощаджень. «Мінфін» вирішив із калькулятором визначити, що вигідніше цього року для власників депозитів — залишатися у гривні, чи все ж таки обрати валюту.

На початку року курс гривні щодо долара продовжує оновлювати історичні мінімуми, і хоча в Нацбанку запевняють, що поки що попит на готівкову валюту не збільшувався, девальвація змушує замислитися про кращі умови зберігання заощаджень.

Який курс побачимо цього року

Відповідно до консенсус-прогнозу, який «Мінфін» опублікував наприкінці минулого року, офіційний курс гривні цьогоріч впаде до 45,35 грн/$. У тому, що національна валюта знецінюватиметься, впевнені всі представники банків та фінкомпаній, яких опитала редакція, а також представники влади. Прогнозу на зміцнення гривні на цей рік не оголосив ніхто.

Всі експерти говорять про приблизно один і той самий рівень падіння національної валюти у коридорі від 45,5 до 46 грн/$. Окремо тут стоїть лише уряд, який в бюджеті на поточний рік заклав курс 45 грн/$, але не на кінець року, а в середньому на цей рік. За розрахунками аналітиків, із цієї урядової оцінки випливає, що на кінець року курс становитиме 47−47,5 грн/$.

У прогнозах йдеться про офіційний курс, однак у момент підготовки публікації готівковий курс продажу долара був приблизно на 1,5% вищим, ніж встановлений НБУ. Якщо такий розрив збережеться через рік, то готівковий курс, за консенсус-прогнозом, становитиме 46,03 грн/$, а очікуваний урядом — 47,7−48,2 грн/$.

Серед ключових причин, які призводитимуть до подальшого падіння гривні, — негативне торговельне сальдо (близько $28−30 млрд), послаблення регулятивних обмежень, розкручування інфляції, що збільшує попит на валюту з боку населення і бізнесу. Утримуватиме ж гривню від падіння нижче рівня прогнозів налагодження експорту, прогнозований хороший урожай, стабільна фінансова підтримка з боку союзників та регулярні інтервенції долара НБУ на міжбанку для покриття його дефіциту.

Скільки приносять гривневі депозити та ОВДП

На момент публікації статті середня дохідність за річними депозитами становила 12,5% річних, а ставки у найщедріших банках сягали 15,8%. Водночас варто враховувати, що доходи від депозитів оподатковуються — 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Це означає, що реальна середня дохідність депозитів після сплати податків становитиме 9,6%, а найвигідніших вкладів — 12,17%.

За військовими облігаціями на вторинному ринку з погашенням орієнтовно через рік дохідність становить близько 15,2% (може відрізнятися, залежно від брокера). Це трохи менше, ніж за депозитами у найщедріших банках, але дохід від ОВДП не оподатковується. Також низка банків та фінкомпаній, які пропонують облігації, не встановлюють за операції з ними жодних комісій. Зокрема, без комісії їх продають всі брокери, які представлені у «Дії». Таким чином, заявлена дохідність — чиста.

Що вигідніше

Для того, щоб зрозуміти, як краще тримати заощадження цього року, розглянемо практичний приклад.

Припустимо, ви маєте 10 тис. грн. Якщо ви покладете їх на депозит із середньою ставкою, через рік матимете 10 960 грн. Якщо розмістите кошти у найщедрішому банку — 11 217 грн, а купивши ОВДП — 11 520 грн.

У тому ж випадку, якби ви придбали долари за нинішнім середнім готівковим курсом (42,93 грн/$), то отримали б на руки 232,94 долари. В Україні готівкова валюта продається лише рівними сумами, бо центів в обмінниках немає, але для прикладу візьмемо точні цифри.

Тепер дізнаємося, за якого курсу кожен із наведених вище інструментів вигідніший за готівкову валюту.

Так, для середнього депозиту це 10 960/232,94=47,05.

Тобто, якщо курс становитиме понад 47,05 грн/$, то вигідніше тримати заощадження у готівковій валюті, ніж на такому вкладі. Якщо ж до цієї позначки гривня не падатиме, то ви зможете більше заробити на депозиті, а потім, за бажанням, купити валюту за отримані кошти.

Для найвигіднішого депозиту цей курс становитиме 48,15 грн/$. А для ОВДП — 49,46 грн/$.

Таким чином, якщо курс гривні знизиться до того рівня, який прогнозують експерти за консенсус-прогнозом «Мінфіну», то будь-який із зазначених гривневих інструментів принесе більшу дохідність, ніж готівкова валюта. Однак, якщо справдяться урядові прогнози, то американська валюта стане кращим варіантом, порівнюючи із середнім депозитом, та принесе приблизно ту ж дохідність, що й найвигідніші вклади. А ось заробітки за ОВДП перевершують і цей рівень.

Як щодо валютних депозитів

Придбані долари можна не лише тримати «під матрацом», але й розмістити на валютному депозиті чи вкласти в ОВДП. Розглянемо, у яких випадках такі інвестиції стануть вигіднішими, ніж гривневі аналоги.

Середня дохідність за доларовими депозитами становить 1,28%, а найщедріші банки пропонують розмістити в них вклади під 2,83%. Звісно, на такі депозити також поширюється оподаткування, тому чиста дохідність становитиме 0,99% та 2,18% відповідно.

За доларовими ОВДП із погашенням через рік на вторинному ринку пропонується дохідність близько 4,2%.

Відповідно до попереднього прикладу, ми придбали 232,94 долари. Таким чином, розмістивши їх на депозиті з середньою дохідністю, ми матимемо через рік 235,25 доларів, на найвигіднішому — 238,02, а якщо придбаємо ОВДП — 242,72 долари.

Після розрахунку за вже згаданою формулою, з’ясовуємо, що у випадку з середнім гривневим депозитом курс, за яким валютний інструмент буде вигідним, становить:

  • для середнього валютного депозиту — 46,59 грн/$ (формула: 10 960/235,25);
  • для найвигіднішого валютного депозиту — 46,05 грн/$;
  • для валютних ОВДП — 45,15 грн/$.

У ситуації із найвигіднішим гривневим депозитом відповідний курс становитиме:

  • для середнього валютного депозиту — 47,68 грн/$;
  • для найвигіднішого валютного депозиту — 47,12 грн/$;
  • для валютних ОВДП — 46,21 грн/$.

Якщо ж ви оберете гривневі ОВДП, то орієнтуватися варто на такі курси:

  • для середнього валютного депозиту — 48,97 грн/$;
  • для найвигіднішого валютного депозиту — 48,40 грн/$;
  • для валютних ОВДП — 47,46 грн/$.

Що відбувалося минулого року

За підсумками 2024 року, курс гривні знизився на 10,6%. Середні ставки за гривневими депозитами на початок минулого року становили 13,5%. Військовий збір тоді був 1,5%, а не 5%, як зараз, тому чиста дохідність тих вкладів була 10,87%. Тобто такі депозити продемонстрували ледь вищу дохідність, ніж готівка «під матрацом».

Водночас ставка за ОВДП на рік тоді сягала 16,8%. Таким чином, державні облігації виявились вигіднішими за готівкову валюту, попри навіть стрімке падіння гривні.

Читайте також: Заможні українці несуть гроші до банків та вкладають кошти у валютні депозити

Як буде цьогоріч — однозначно сказати неможливо. Прогнози експертів далеко не завжди справджуються, а тому кожному доводиться самостійно вирішувати, на який він чекає курс, і, виходячи з цього, обирати інструменти. Спростити вибір може диверсифікація та розподіл своїх заощаджень між гривнею та валютою.

Автор:
Олексій Писарєв
Журналіст Олексій Писарєв
Пише на теми: Інвестиції, фондовий ринок, forex, макроекономіка
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Коментарі - 3

+
0
redeyed
redeyed
21 січня 2025, 8:11
#
Чому не пишите про stocks, ETF ?
+
0
Rubi0
Rubi0
21 січня 2025, 9:22
#
Или про крипту, при чем для рассматриваемой редакцией суммы в 10000 грн вообще не проблема купить стейблов и получать на любой бирже от 5% и больше, что делает все рассмотренные выше инструменты проигрышными.
+
0
sergiy2001
sergiy2001
21 січня 2025, 9:05
#
Все эти облигации не имеют смысла так как сразу попадешь под финмон
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