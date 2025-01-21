Інаугурація Трампа: Як відреагували світові ринки

20 січня 2025 року Дональд Трамп після перерви в один термін знову обійняв посаду президента США. Світові ринки по-різному відреагували на його інавгурацію.

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Реакція основних активів

У понеділок, 20 січня, березневий контракт на нафту марки Brent знизився на 1,3% до $79,8 за барель.

Лютневий ф'ючерс на золото знизився до закриття попереднього торгового дня на 0,9% — до $2723,3 за унцію.

Торги на американському ринку у понеділок не проводяться через вихідний — у країні відзначають День Мартіна Лютера Кінга. В останній день попереднього торговельного тижня три основні фондові індекси США продемонстрували позитивну динаміку.

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Індекс S&P 500 зріс на 1% — до 5996,66 пунктів, індекс Dow Jones Industrial Average додав 0,78% — до 43 487,83 пунктів, а індекс NASDAQ Composite зріс на 1,51% — до 19 630,2 пунктів.

Ф'ючерси на основні американські індекси демонструють невелике зростання:

ф'ючерс на S&P 500 зріс на 0,31% до 6015 пунктів;

ф'ючерс на Dow Jones — на 0,3%, до 43619,5 пункту;

ф'ючерс на NASDAQ 100 — на 0,39%, до 21 525,1 пункту.

Індекс DXY — курс долара до кошика із шести валют (євро, фунта, єни, канадського долара, шведської крони та швейцарського франка) знизився на 0,8% — до 108,5 пункту.

Що з митом щодо Китаю

Дональд Трамп не повідомив про введення мит щодо Китаю свого першого дня на посаді президента, що в понеділок підштовхнуло ф'ючерси на американські фондові індекси до зростання, пише Bloomberg.

Трамп пообіцяв у перший день підписати низку указів, які не включатимуть нових мит на товари трьох найбільших торгових партнерів США — Китаю, Канади та Мексики.

Наприкінці листопада 2024 року Трамп пригрозив запровадити мито у 25% на всі товари з Мексики та Канади та 10% — на китайські товари.