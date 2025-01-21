Трамп підписав указ про зупинення допомоги США іншим країнам на 90 днів

Президент США Дональд Трамп, який обійняв посаду 20 січня, підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм допомоги США іншим країнам на 90 днів, передає AP .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Буде проведено перевірку для визначення того, чи відповідає надання допомоги політичним цілям нової адміністрації.

«Жодна подальша іноземна допомога Сполучених Штатів не надаватиметься таким чином, щоб це не відповідало повною мірою зовнішній політиці президента Сполучених Штатів», — заявив він.

Найбільші отримувачі допомоги США

Іноземна допомога від США загалом становила не більше ніж 1% бюджету, за винятком підтримки України.

Ізраїль ($3,3 млрд на рік)

Єгипет ($1,5 млрд на рік)

Йорданія ($1,7 млрд на рік)

Допомога їм виділяється в рамках довгострокових програм, тому указ Трампа навряд чи суттєво вплине на них, зазначає агентство.

Читайте також: США оголосили нову військову допомогу Україні на $500 мільйонів: що до неї входить