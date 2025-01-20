Біткоїн оновив максимум, Трамп запустив власний мемкоїн: головне за понеділок

Зранку 20 січня біткоїн оновив історичний максимум. Ціна досягла позначки $109 тис. Після цього котирування відскочила до $107 тис. Капіталізація криптовалюти сягнула $2,14 трильйона. Водночас друга за капіталізацією криптовалюта Etherium сягнула $3377 за одиницю.

Зростання на 883%: Мемкоїн $TRUMP увійшов до топ-18 криптоактивів за ринковою капіталізацією

Мемкоїн $TRUMP, презентований 18 січня 2025 року Дональдом Трампом, з моменту виходу на ринок зріс у ціні на 883%.

Рівень офіційного безробіття впав до історичного мінімуму

Рівень офіційного безробіття в Україні ще більше скоротився за останній рік та впав до історичного мінімуму.

Кінець буму ШІ та збій інтернету: BofA назвав події, здатні розвернути ринки