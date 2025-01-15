Інфляція в США, оподаткування посилок: головне за середу
Споживча інфляція у Сполучених Штатах у грудні зросла до 2,9% у річному вираженні, як і очікував ринок. Індекс долара різко впав, а активи, які захищають від інфляції — золото та біткоїн підскочили у ціні.
Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування посилок
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти, які передбачають оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну.
«Укренерго» ввело аварійні відключення в шести областях
У зв'язку з масованою ракетною атакою — у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення.
Банкіри взяли паузу: як зміняться ставки за вкладами найближчі 3 місяці
Вже за тиждень Монетарний комітет НБУ вирішуватиме подальшу траєкторію облікової ставки. Що очікують від регулятора банкіри та чи готові підвищувати дохідність вкладів, — читайте у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».
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