Інфляція в США, оподаткування посилок: головне за середу

Споживча інфляція у Сполучених Штатах у грудні зросла до 2,9% у річному вираженні, як і очікував ринок. Індекс долара різко впав, а активи, які захищають від інфляції — золото та біткоїн підскочили у ціні.

Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування посилок

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти, які передбачають оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну.

«Укренерго» ввело аварійні відключення в шести областях

У зв'язку з масованою ракетною атакою — у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення.

Банкіри взяли паузу: як зміняться ставки за вкладами найближчі 3 місяці