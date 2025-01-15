У зв'язку з масованою ракетною атакою — у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».
15 січня 2025, 8:04
«Укренерго» ввело аварійні відключення в шести областях
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
«У звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження», — написав міністр енергетики Герман Галущенко.
Ракетна атака
Зранку, 15 січня, росія вкотре здійснила масований обстріл України. Перші вибухи пролунали у Харкові. Вибухи пролунали в Івано-Франківській області.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 67 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 4