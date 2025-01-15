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15 січня 2025, 8:04

«Укренерго» ввело аварійні відключення в шести областях

У зв'язку з масованою ракетною атакою — у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

У зв'язку з масованою ракетною атакою — у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«У звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження», — написав міністр енергетики Герман Галущенко.

Ракетна атака

Зранку, 15 січня, росія вкотре здійснила масований обстріл України. Перші вибухи пролунали у Харкові. Вибухи пролунали в Івано-Франківській області.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+16
penetrator1963
penetrator1963
15 січня 2025, 9:42
#
Вот мне интересно, почему, куда бы ни прилетало, аварийные отключения всегда вводят для восточных областей?
+
0
san4os
san4os
15 січня 2025, 12:26
#
Ви не праві. У західних областях також неодноразово вводили і аварійні відключення, і графіки відключень. Ми не володієм даними про прильоти-пошкодження, і не в нашій компетенції це обговорювати.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
15 січня 2025, 12:35
#
Прилетело по Львовской, но Аварийные в Сумской. Ну правильно, целевую аудиторию телемарафона от него отключать нельзя.
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0
TattiReuven
TattiReuven
15 січня 2025, 13:00
#
Интересно, как прилеты по Львовской и угроза для Тернопольской Закарпатской и Ивано-Франковской, как писали телеграм каналы, скажется на покупке недвижки в этих областях
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