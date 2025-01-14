Розблокування коштів «Фрідом фінанс», долар на максимумі: головне за вівторок

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів «Фрідом фінанс». Процес реалізується поетапно.

НБУ прокоментував рівень інфляції у 2024 році

У грудні 2024 року інфляція пришвидшилась до 12% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,4%.

Президент запровадив санкції проти фінансового сектору рф

Президент Володимир Зеленський підписав документи про запровадження санкцій проти 140 суб'єктів фінансового сектору росії.

Долар досяг дворічного максимуму: що відбувається на світових ринках

У вівторок, 14 січня, долар зріс до найвищого рівня за останні два роки, оскільки сильні економічні дані змусили інвесторів зменшити ставки на зниження ставок Федеральної резервної системи, в той час, як потенційні тарифи в США залишаються в центрі уваги.