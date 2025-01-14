Президент запровадив санкції проти фінансового сектору рф

Президент Володимир Зеленський підписав документи про запровадження санкцій проти 140 суб'єктів фінансового сектору росії. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні .

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Що відомо

«Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору росії. 140 різних суб'єктів», — поінформував він.

Президент акцентував, що Україна й надалі працюватиме з партнерами, щоб узгодити цей тиск.

Водночас глава держави ініціював законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції, «і це багато в чому продовження міжнародної практики ставлення до санкцій».

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«Усі ми розуміємо: що більше тиску на агресора, то ближче мир. Санкції — це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну. Цей законопроєкт буде внесений до Верховної Ради України», — резюмував він.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у листопаді Президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти майже 100 російських компаній.