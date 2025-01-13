Гроші від ЄС, транзит російської нафти, відкат біткоїна: головне за понеділок

Європейський Союз виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму 148 млн євро. Відповідне оголошення в понеділок у Брюсселі зробила представниця Європейської Комісії Єва Хрнцирова.

Транзит російської нафти скоротився до мінімуму з 2014 року

Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу «Дружба» близько 11,36 млн тонн російської нафти.

Курс біткоїна впав до мінімуму за 2 місяці. Що відбувається на крипторинку

Курс біткоїна впав до мінімуму за два місяці. Він опустився до $90,1 тис. вперше із середини листопада.

Поганий рік для росії: світовий ринок заллють дешевою нафтою