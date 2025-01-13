Гроші від ЄС, транзит російської нафти, відкат біткоїна: головне за понеділок
Європейський Союз виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму 148 млн євро. Відповідне оголошення в понеділок у Брюсселі зробила представниця Європейської Комісії Єва Хрнцирова.
Транзит російської нафти скоротився до мінімуму з 2014 року
Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу «Дружба» близько 11,36 млн тонн російської нафти.
Курс біткоїна впав до мінімуму за 2 місяці. Що відбувається на крипторинку
Курс біткоїна впав до мінімуму за два місяці. Він опустився до $90,1 тис. вперше із середини листопада.
Поганий рік для росії: світовий ринок заллють дешевою нафтою
Основні американські фондові індекси закрили минулий тиждень зниженням. Хороші дані щодо ринку праці США показали силу американської економіки та схвилювали інвесторів. Адже це означає, що ФРС може загальмувати зі зниженням ставок, а це завжди погано для акцій.
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