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13 січня 2025, 16:10

Транзит російської нафти скоротився до мінімуму з 2014 року

Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу «Дружба» близько 11,36 млн тонн російської нафти. Про це повідомила консалтингова компанія ExPro.

Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу «Дружба» близько 11,36 млн тонн російської нафти.
Фото: depositphotos

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Скорочення транзиту

«Порівняно з минулим роком обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 16%. Також це найнижче значення як мінімум з 2014 року, а ймовірно, і за всю історію незалежності України — з 1991 року», — йдеться у повідомленні.

Куди найбільше поставлено нафти

Аналітики зазначають, що найбільше російської нафти торік було поставлено до Угорщини — понад 4,7 млн тонн, що практично відповідає обсягам постачання у 2023 році. Крім того, до Словаччини було транспортовано 3,9 млн тонн нафти (-15%) та до Чехії — 2,7 млн тонн (-35%).

Читайте також: Шмигаль пояснив, чому Україна не може зупинити транзит російської нафти до ЄС

Скільки заробляє Україна на транзиті газу

За оцінками ExPro, Україна отримала майже 10 млрд грн, або $250 млн, за транзит російської нафти у 2024 році. До прикладу, в 2023 році відповідні надходження становили майже 9,4 млрд грн, або понад $255 млн.

Транзит нафти з рф продовжується і в січні. Середньодобовий обсяг транзиту в перший тиждень січня становив близько 34,9 тис. тонн — на 14% більше, ніж у грудні.

Нагадаємо

Угода на транспортування російської нафти була підписана у 2019 р. з терміном дії до кінця 2029 р. Внаслідок санкцій України проти «Лукойлу» в 2024 р. новим замовником послуг транспортування з 9 вересня 2024 р. стала угорська MOL Nyrt., яка купує російську нафту на білорусько-українському кордоні.

Народні депутати від «Європейської солідарності» 7 січня 2025 р. зареєстрували законопроєкт № 12380 «про заборону транзиту нафти та газу через територію України під час воєнного стану».

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що зупинка транзиту нафти буде порушенням угоди про асоціацію з ЄС, тому Україна не буде зупиняти транзит нафти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
13 січня 2025, 16:40
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«За оцінками ExPro, Україна отримала майже 10 млрд грн, або $250 млн, за транзит російської нафти у 2024 році. До прикладу, в 2023 році відповідні надходження становили майже 9,4 млрд грн, або понад $255 млн.«

ПОТУЖНО! В той час як мордору ми надаємо по суті 11 мільярдів доларів щорічно.

«Лише на постачаннях нафти через нафтопровід «Дружба» Росія щорічно заробляє близько $6млрд, ще близько $5млрд — на продажі газу, що йде нашою ГТС.»

https://tsn.ua/exclusive/ukrayina-zupinyaye-tranzit-rosiyskogo-gazu-skilki-groshey-vtratit-moskva-ta-chim-vzhe-shantazhuyut-kiyiv-2734248.html
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