Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу «Дружба» близько 11,36 млн тонн російської нафти. Про це повідомила консалтингова компанія ExPro.
Транзит російської нафти скоротився до мінімуму з 2014 року
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Скорочення транзиту
«Порівняно з минулим роком обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 16%. Також це найнижче значення як мінімум з 2014 року, а ймовірно, і за всю історію незалежності України — з 1991 року», — йдеться у повідомленні.
Куди найбільше поставлено нафти
Аналітики зазначають, що найбільше російської нафти торік було поставлено до Угорщини — понад 4,7 млн тонн, що практично відповідає обсягам постачання у 2023 році. Крім того, до Словаччини було транспортовано 3,9 млн тонн нафти (-15%) та до Чехії — 2,7 млн тонн (-35%).
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Скільки заробляє Україна на транзиті газу
За оцінками ExPro, Україна отримала майже 10 млрд грн, або $250 млн, за транзит російської нафти у 2024 році. До прикладу, в 2023 році відповідні надходження становили майже 9,4 млрд грн, або понад $255 млн.
Транзит нафти з рф продовжується і в січні. Середньодобовий обсяг транзиту в перший тиждень січня становив близько 34,9 тис. тонн — на 14% більше, ніж у грудні.
Нагадаємо
Угода на транспортування російської нафти була підписана у 2019 р. з терміном дії до кінця 2029 р. Внаслідок санкцій України проти «Лукойлу» в 2024 р. новим замовником послуг транспортування з 9 вересня 2024 р. стала угорська MOL Nyrt., яка купує російську нафту на білорусько-українському кордоні.
Народні депутати від «Європейської солідарності» 7 січня 2025 р. зареєстрували законопроєкт № 12380 «про заборону транзиту нафти та газу через територію України під час воєнного стану».
Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що зупинка транзиту нафти буде порушенням угоди про асоціацію з ЄС, тому Україна не буде зупиняти транзит нафти.
Коментарі - 1
ПОТУЖНО! В той час як мордору ми надаємо по суті 11 мільярдів доларів щорічно.
«Лише на постачаннях нафти через нафтопровід «Дружба» Росія щорічно заробляє близько $6млрд, ще близько $5млрд — на продажі газу, що йде нашою ГТС.»
https://tsn.ua/exclusive/ukrayina-zupinyaye-tranzit-rosiyskogo-gazu-skilki-groshey-vtratit-moskva-ta-chim-vzhe-shantazhuyut-kiyiv-2734248.html