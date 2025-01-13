Транзит російської нафти скоротився до мінімуму з 2014 року

Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу «Дружба» близько 11,36 млн тонн російської нафти. Про це повідомила консалтингова компанія ExPro.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скорочення транзиту

«Порівняно з минулим роком обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 16%. Також це найнижче значення як мінімум з 2014 року, а ймовірно, і за всю історію незалежності України — з 1991 року», — йдеться у повідомленні.

Куди найбільше поставлено нафти

Аналітики зазначають, що найбільше російської нафти торік було поставлено до Угорщини — понад 4,7 млн тонн, що практично відповідає обсягам постачання у 2023 році. Крім того, до Словаччини було транспортовано 3,9 млн тонн нафти (-15%) та до Чехії — 2,7 млн тонн (-35%).

Читайте також: Шмигаль пояснив, чому Україна не може зупинити транзит російської нафти до ЄС

Скільки заробляє Україна на транзиті газу

За оцінками ExPro, Україна отримала майже 10 млрд грн, або $250 млн, за транзит російської нафти у 2024 році. До прикладу, в 2023 році відповідні надходження становили майже 9,4 млрд грн, або понад $255 млн.

Транзит нафти з рф продовжується і в січні. Середньодобовий обсяг транзиту в перший тиждень січня становив близько 34,9 тис. тонн — на 14% більше, ніж у грудні.

Нагадаємо

Угода на транспортування російської нафти була підписана у 2019 р. з терміном дії до кінця 2029 р. Внаслідок санкцій України проти «Лукойлу» в 2024 р. новим замовником послуг транспортування з 9 вересня 2024 р. стала угорська MOL Nyrt., яка купує російську нафту на білорусько-українському кордоні.

Народні депутати від «Європейської солідарності» 7 січня 2025 р. зареєстрували законопроєкт № 12380 «про заборону транзиту нафти та газу через територію України під час воєнного стану».

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що зупинка транзиту нафти буде порушенням угоди про асоціацію з ЄС, тому Україна не буде зупиняти транзит нафти.