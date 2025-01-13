Курс біткоїна впав до мінімуму за 2 місяці. Що відбувається на крипторинку

Курс біткоїна впав до мінімуму за два місяці. Він опустився до $90,1 тис. вперше із середини листопада.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувається з курсом біткоїна

Згідно з інтерактивною таблицею «Мінфіну», станом на 16:00 вартість першої криптовалюти становить $91,04 за монету.

Після падіння біткоін трохи відновився. Відскок вгору збігся з оголошенням Майла Сейлора про те, що MicroStrategy докупила ще 2530 BTC і тепер вона володіє 450 тис. біткоїнів.

За добу BTC подешевшав на 3,9%, за місяць на 9,8%.

Усі криптовалюти з топ-100 з капіталізації (крім стейблкоїнів) показують падіння. Десятка найбільших монет втратила в ціні від 3 до 9% за добу.

На тлі падіння курсів криптовалют за добу на біржах було ліквідовано позиції 220 тис. трейдерів на $537 млн. Зазвичай більша частина з них припадає на торгові пари з біткоіном, але цього разу на велику суму було закрито позиції в інших криптовалютах ($127 млн).

На біткоїн припало $111 млн, на Ethereum (ETH) — $108 млн. Потім ідуть Solana (SOL) та Dogecoin (DOGE).

Курс Ethereum падав до $3,04 тис., також оновивши щонайменше майже за два місяці.

Що кажуть аналітики

На думку аналітиків, опитаних Bloomberg, на графіку біткоїна сформувалася так звана модель «голова і плечі», яка вказує на розворот тренду з бичачого на ведмежий.