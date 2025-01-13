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13 січня 2025, 16:39

ЄС виділяє Україні 148 мільйонів євро гуманітарної допомоги

Європейський Союз виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму 148 млн євро. Відповідне оголошення в понеділок у Брюсселі зробила представниця Європейської Комісії Єва Хрнцирова, пише «Інтерфакс-Україна».

Європейський Союз виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму 148 млн євро.
Фото: depositphotos

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Новий пакет

«Я хочу оголосити про новий гуманітарний пакет для України, тому що там, де росія руйнує і завдає болю, Євросоюз допомагає. Отже, із продовженням російської агресії проти України ми збільшуємо нашу гуманітарну допомогу, і в середині зими ми підтримаємо український народ 148 млн євро гуманітарної допомоги», — оголосила вона.

При цьому Хрнцирова деталізувала, що з цих 148 млн євро — 140 млн буде спрямовано безпосередньо для України і 8 млн євро — для Молдови, яка приймає українських біженців.

«Ми відшкодуємо витрати на охорону здоров'я, житло, освіту, деякі медичні та інші потреби в середині зими», — пояснила представниця Європейської Комісії.

Хрнцирова також повідомила, що наразі в Києві перебуває європейський комісар з питань гуманітарної допомоги Аджа Лябіб, де вона проводить зустрічі з українськими офіційними особами.

Джерело: Мінфін
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