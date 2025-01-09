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9 січня 2025, 20:00

Головне за четвер: Мін'юст відновлює роботу ЄДР, гривня продовжує падіння та допомога на $500 млн

Мін'юст відновлює роботу Єдиного держреєстру юросіб після масштабної кібератаки

У четвер, 9 січня, відновлюється робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку росії. Поновиться електронна інформаційна взаємодія з державними органами — Державною податковою службою, Державною службою статистики, Пенсійним фондом, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.

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Джерело: Мінфін
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