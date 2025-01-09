Головне за четвер: Мін'юст відновлює роботу ЄДР, гривня продовжує падіння та допомога на $500 млн

У четвер, 9 січня, відновлюється робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку росії. Поновиться електронна інформаційна взаємодія з державними органами — Державною податковою службою, Державною службою статистики, Пенсійним фондом, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.

Гривня п’ятий день поспіль оновлює історичний мінімум

Національний банк України встановив на завтра, 10 січня, офіційний курс гривні на рівні 42,2825 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 9 січня, коли курс національної валюти опустився до 42,2361 грн/$.

Підтримка бізнесу ветеранів: які програми пропонує держава, банки та приватні ініціативи

За оцінками уряду, після завершення війни кількість ветеранів та членів їхніх родин становитиме близько 5−6 млн. Чимало з них мають власний бізнес або планують його створити. Допомогти їм у цьому може ціла низка програм, які дозволяють отримати гранти або кредити на пільгових умовах. «Мінфін» дізнався, де та на яких умовах їх можна отримати.

Ціни на золото «скачуть»: чи варто робити ставку на його зростання

Якою буде ціна на жовтий метал у першу чверть року, що вплине на котирування і чи буде на ньому можливість заробити читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

США оголосили нову військову допомогу Україні на $500 мільйонів: що в неї входить

У четвер, 9 січня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить $500 млн. Це вже 74 пакет військової допомоги, який адміністрація президента Джо Байдена надає Україні з запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.