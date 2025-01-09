США оголосили нову військову допомогу Україні на $500 мільйонів: що в неї входить

У четвер, 9 січня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить $500 млн. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Зазначається, що це вже 74 пакет військової допомоги, який адміністрація президента Джо Байдена надає Україні з запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Раніше ЗМІ писали, що це останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації Байдена.

Що входить до нового пакета допомоги