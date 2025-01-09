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9 січня 2025, 15:28

США оголосили нову військову допомогу Україні на $500 мільйонів: що в неї входить

У четвер, 9 січня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить $500 млн. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

У четвер, 9 січня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Зазначається, що це вже 74 пакет військової допомоги, який адміністрація президента Джо Байдена надає Україні з запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Раніше ЗМІ писали, що це останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації Байдена.

Що входить до нового пакета допомоги

  • ракети AIM-7, RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;
  • ракети класу «повітря-земля»;
  • допоміжне обладнання для винищувачів F-16;
  • броньовані мостові системи;
  • засоби захищеного зв'язку;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортні засоби.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 січня 2025, 15:50
#
Об этом еще вчера писали в США…
Biden administration set to announce ‘substantial' final weapons package for Ukraine
Администрация Байдена готовится объявить о «существенном» последнем пакете вооружений для Украины
…WASHINGTON (AP) — The Biden administration is set to announce a massive, final weapons aid package for Ukraine as part of Defense Secretary Lloyd Austin’s visit to Germany on Thursday to meet with representatives of about 50 partner nations who have come to Ukraine’s defense since Russia invaded nearly three years ago, two senior defense officials said
Together those nations have provided more than $126 billion in weapons and military training and assistance. Those packages have included millions of rounds of ammunition, advanced fighter jets, air defense systems, counter-UAV systems and even tanks.
The U.S. has provided $66 billion of that total…
…Вместе эти страны предоставили более 126 миллиардов долларов в виде оружия, военной помощи. Эти пакеты включали миллионы единиц боеприпасов, современные истребители, системы ПВО, системы борьбы с БПЛА и даже танки.
Из этой суммы США предоставили 66 миллиардов долларов…

https://apnews.com/article/ukraine-pentagon-trump-military-russia-9520044b8acf5af66e08cab0bcbe8653
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Андрей Татра
Андрей Татра
9 січня 2025, 15:54
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Этот объем на 2 недели боя…👀
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Romanenkas17
Romanenkas17
9 січня 2025, 16:03
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Ось кому війна потрібна! Чи Трамп перестане війну підтримувати? Питання, надіємось на це.
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