Міжнародні резерви України зросли упродовж 2024 року на 8% до $43,8 мільярда
Зростання міжнародних резервів, гривня продовжує падіння: головне за вівторок
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року за попередніми даними становили $43 787,6 млн. Загалом упродовж 2024 року вони збільшилися на 8%. У грудні 2024 року міжнародні резерви зросли на 9,7% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Гривня продовжує падіння. Нацбанк знизив офіційний курс до нового мінімуму
Національний банк України встановив на завтра, 8 січня, офіційний курс гривні на рівні 42,2297 грн/$.
У грудні 2024 року Мінфін залучив від випуску ОВДП 61 мільярд гривень
Загалом за 2024 рік надходження до держбюджету від облігацій внутрішньої державної позики склали 640 млрд гривень.
Холодильники, пралки і навіть двері: як виробники впроваджують ШІ у звичні пристрої
Бум ШІ-технологій набирає обертів. Все більше компаній намагаються використовувати їх у предметах повсякденного вжитку. Скільки на цьому тлі в сектор готові вкладати техногіганти, і як можуть заробити приватні інвестори, розбирався «Мінфін».
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