Зростання міжнародних резервів, гривня продовжує падіння: головне за вівторок

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року за попередніми даними становили $43 787,6 млн. Загалом упродовж 2024 року вони збільшилися на 8%. У грудні 2024 року міжнародні резерви зросли на 9,7% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Гривня продовжує падіння. Нацбанк знизив офіційний курс до нового мінімуму

Національний банк України встановив на завтра, 8 січня, офіційний курс гривні на рівні 42,2297 грн/$.

У грудні 2024 року Мінфін залучив від випуску ОВДП 61 мільярд гривень

Загалом за 2024 рік надходження до держбюджету від облігацій внутрішньої державної позики склали 640 млрд гривень.

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