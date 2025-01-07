Холодильники, пралки і навіть двері: як виробники впроваджують ШІ у звичні пристрої

Бум ШІ-технологій набирає обертів. Все більше компаній намагаються використовувати їх у предметах повсякденного вжитку. Скільки на цьому тлі в сектор готові вкладати техногіганти, і як можуть заробити приватні інвестори, розбирався «Мінфін».

Компанія Foxconn — відома нам насамперед, як підрядник Apple та десятків інших компаній. Кожен, хто уважно стежить за технологічним сектором, знає, що на ринку смартфонів виникла турбулентність через економічні проблеми у Китаї. Продажі iPhone у КНР падають декілька місяців поспіль, що вже позначається і на ціні акцій «яблучної» компанії, які за останній місяць подешевшали на 0,7%.

Логічно було б припустити, що проблеми ключового замовника мають позначитись і на його підряднику, який ці самі iPhone збирає. Однак насправді ситуація є прямо протилежною — Foxconn рахує неймовірні заробітки. Дохід Foxconn у четвертому кварталі минулого року встановив історичний рекорд, сягнувши $63,9 млрд, що означає річне зростання на 15%.

При цьому Foxconn визнає, що на ринку «інтелектуальної споживчої електроніки», куди входять iPhone та інші смартфони, спостерігали «невелике зниження». Тоді на чому заробляє компанія? Річ у тім, що стрімке зростання демонструють хмарні та мережеві продукти, які також збирає Foxconn. Зокрема, це сервери ШІ, розроблені Nvidia.

Природно, що хороші новини призвели до зростання ціни акцій Foxconn, які у понеділок додали 2,9%, а за рік компанія подорожчала на 75%. Однак значно більше значення звіт підрядника мав для всього ринку напівпровідників. Адже він продемонстрував більший споживчий інтерес до ШІ та, відповідно, до компаній, які роблять «залізо» для нього.

На фоні звіту Foxconn акції Nvidia злетіли за день на 3,4% (за рік — на 204%). Ключовий конкурент компанії — AMD — продемонстрував у понеділок зростання на 3%, а тайванський виробник чипів — TSMC — на 5%. Подорожчали за день і американські виробники мікросхем — Qualcomm та Broadcom — кожен на понад 1%.

Суперкомп’ютер тепер у сумці

Одним із найгучніших анонсів на CES 2025 став портативний суперкомп’ютер, розроблений Nvidia. Як заявляють у компанії, він у тисячу разів потужніший, ніж звичайний ноутбук.

Новий пристрій під назвою Project Digits призначений для розробників, студентів і дослідників даних, які працюють зі штучним інтелектом. Зокрема, пристрій дозволяє запускати моделі ШІ, які раніше вимагали підключення до масивних центрів обробки даних, розповів генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час виставки.

Пристрій працює на базі суперчипа Nvidia GB10 Grace Blackwell, оснащений процесором Nvidia Grace, 128 гігабайтами пам’яті та 4 терабайтами SSD.

Як виглядатиме новий пристрій, у компанії ще не повідомили, але запевняють, що він без проблем вміщатиметься не лише на робочому столі, а й навіть у сумці.

«Цей проєкт дозволяє дослідникам робототехніки, комп’ютерного зору та автономних систем експериментувати, налаштовувати та масштабувати рішення швидше, ніж будь-коли», — говорить керівник компанії з виробництва безпілотних автомобілів Waabi Ракель Уртасун.

У Nvidia можуть сподіватися, що їх новий продукт забезпечить ще швидше впровадження ШІ, а відтак, і попит на комплектуючі компанії.

За словами представників компанії, за допомогою суперкомп'ютера розробники зможуть запускати великі мовні моделі з 200 мільярдами параметрів, що дозволить вивести інновації в галузі штучного інтелекту на новий рівень. Технологія стане доступною у травні, ціни стартують від 3 000 доларів США.

Наступним етапом розвитку ШІ Хуан вважає «фізичний ШІ» — термін, який, за його словами, означає, що автономні машини можуть сприймати, розуміти та виконувати складні дії у реальному світі.

«Фізичний ШІ зробить революцію у виробничій та логістичній галузях вартістю 50 трильйонів доларів США. Все, що рухається, — від автомобілів та вантажівок до заводів та складів — буде роботизовано та втілено в ШІ», — сказав Хуан. Впровадження функцій автоматичного водіння у нові автомобілі Nvidia робитиме завдяки партнерству з Toyota.

Інший спосіб, яким Nvidia робить ставку на «фізичний ШІ», — це власні фундаментальні моделі. Nvidia анонсувала платформу світових фундаментальних моделей, розроблену для робототехніки під назвою Cosmos.

Інвестиції на сотні мільярдів

Розвиток ШІ вимагає зростаючих інвестицій в обчислювальні потужності, що підвищує попит на спеціалізовані центри обробки даних. Ключові технологічні компанії намагаються забезпечити його.

Так, Microsoft планує цього року інвестувати близько $80 млрд в розробку центрів обробки даних для навчання моделей ШІ, його розгортання та хмарні сервіси.

Зі свого боку, Amazon вже інвестував $8 млрд в Anthropic — американський ШІ-стартап, заснований колишніми співробітниками OpenAI. Компанія займається розробкою власного чат-боту.

Виконавчий директор Google DeepMind минулого року заявив про плани інвестувати у ШІ понад $100 млрд. Щоправда, він не уточнив, за який період планується витратити ці кошти. Наразі відомо, що в другому кварталі минулого року пошуковий гігант спрямував понад $13 млрд на будівництво центрів обробки даних і фінансування інших заходів у сфері ШІ.

Перспективи ШІ суттєво впливають і на ринок стартапів. Минулого року лише у США венчурні капіталісти вклали в компанії, які розвивають ШІ, $97 млрд. Це становить майже половину всіх коштів, які зібрали американські стартапи.

Водночас частина експертів переконана, що бум ШІ-технологій не принесе справжньої користі для економіки. Голова відділу досліджень акцій Goldman Sachs Джим Ковелло вважає, що штучний інтелект зосереджено на технологіях, які не здатні по-справжньому автоматизувати складні завдання.

Також професор Массачусетського технологічного інституту Дарон Ацемоглу вважає, що протягом наступних десяти років штучний інтелект впливатиме на менше ніж 5% усіх завдань. На думку експерта, протягом наступного десятиліття ШІ підвищить продуктивність праці у США лише на 0,5% та забезпечить зростання ВВП на 0,9% — більш ніж скромний результат, порівнюючи з обсягом інвестицій.

Де ми ще побачимо ШІ

Все більш зростаюче значення ШІ демонструє технологічна конференція CES 2025, яка цими днями відбувається в Лас-Вегасі. Низка компаній вже представила свої нові флагманські продукти, які інтегруватимуть штучний інтелект.

Так, компанія TCL продемонструвала нові дисплеї для смартфонів Nxtpaper 3.0, які завдяки використанню ШІ налаштовують різні режими кольору, яскравості та контрастності, знижують напругу на очі та роблять користування комфортнішим.

Roborock представила нового робота-пилососа, який матиме зверху механічну руку. Передбачається, що завдяки їй він зможе перекладати одяг, іграшки та інші невеликі речі, які траплятимуться у нього на шляху і заважатимуть прибиранню.

Kidde запускає нову колекцію розумних детекторів диму. Як запевняє виробник, датчики забезпечують на 25% швидше та втричі точніше виявлення диму, а вдосконалена технологія сигналізації зменшує помилкові спрацьовування, які часто виникають під час приготуванням їжі. Крім цього, детектори будуть підключені до смартфонів, пересилаючи на них всю важливу інформацію.

«Розумні» двері представила на CES 2025 компанія Schlage. Передбачається, що замок спрацьовуватиме і вони відчинятимуться, коли людина підходить до них. Для максимального комфорту користувачів система вираховуватиме їхню швидкість і траєкторію руху, щоб відчинити двері у максимально зручний момент.

Одним із лідерів запровадження ШІ до побутової техніки планує стати Samsung. Зокрема, корейська компанія обіцяє активніше його застосовувати у холодильниках, пральних машинах та роботах-пилососах.

Наприклад, у холодильниках вдосконалюватиметься система розпізнавання продуктів за допомогою внутрішньої камери. Це дозволятиме формувати списки майбутніх покупок, нагадувати про термін придатності тощо.

Samsung покращує систему голосових помічників, які все більше інтегруватимуться з побутовою технікою. Наприклад, можна буде дати команду пральній машині чи пилососу, а система розрізнятиме голоси всіх членів родини та наперед підлаштовуватиметься під їхні потреби та звички.

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Низка компаній обіцяють впровадити нові технології на основі ШІ у телевізори. Зокрема, Samsung представив на CES 2025 систему HDR Remastering, яка покращує якість зображення старих фільмів та програм. Зі свого боку, LG додає в телевізори просунутий сервіс рекомендацій контенту, систему пошуку, чат-бот.

Інтегрує свого помічника Gemini AI в телевізори і Google. Передбачається, що, на відміну від попереднього голосового асистента, він зможе відповідати на значно складніші питання.