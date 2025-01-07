Національний банк України встановив на завтра, 8 січня, офіційний курс гривні на рівні 42,2297 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки.
7 січня 2025, 17:03
Гривня продовжує падіння. Нацбанк знизив офіційний курс до нового мінімуму
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Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 7 січня, коли курс національної валюти опустився до 42,1959 грн/$.
Нацбанк на 8 січня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 43,87 грн (на 7 січня курс було встановлено на рівні 43,90 грн). Європейська валюта подешевшала на 3 копійки.
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Джерело: Мінфін
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