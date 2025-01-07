У грудні 2024 року Мінфін залучив від випуску ОВДП 61 мільярд гривень

Загалом за 2024 рік надходження до держбюджету від облігацій внутрішньої державної позики склали 640 млрд гривень. Цей обсяг став другим за величиною джерелом фінансування держбюджету після бюджетної підтримки від Європейського Союзу. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Куди спрямували кошти

Безпека і оборона є головним напрямом для спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП.

Інвестиції в ОВДП

Обсяг інвестицій фізичних осіб за рік зріс на 49% з 53 млрд грн на початок року до 79 млрд грн на кінець року. ОВДП в обігу, які у власності юридичних осіб, зросли на 28% з 139 млрд грн до 178 млрд грн.

ОВДП в обігу

Станом на 1 січня 2025 року, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,86 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (47,6%) та НБУ (36,4%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 9,6% та 4,2% відповідно.

Частка нерезидентів складає 1,1%, страхових компаній — 1,1%, а територіальних громад — 0,04%.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у 2024 році дорівнювала 15,98%, номінованих у доларі — 4,64%, номінованих у євро — 3,06%.

Рівень рефінансування за січень-грудень 2024 року у всіх валютах склав 167%. Для порівняння у 2023 році цей показник сягав 153%. У гривні роловер склав 200% у 2024 році, що на 22% перевищує показник 2023 року.