Новий рекорд гривні, відновлення біткоїна: головне за понеділок

Курс гривні оновив історичний мінімум щодо долара США другий день поспіль. Про це свідчать дані Нацбанку. За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 7 січня 2025 року, на рівні 42,1959 грн/$. Попередній рекорд було зафіксовано 6 січня на рівні 42,0889 грн/$.

Видатки держбюджету у грудні були рекордними

Касові видатки державного бюджету України в грудні 2024 року становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом — 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Перехід на нову форму фіскальних чеків продовжено до 1 березня

Міністерство фінансів України продовжило до 1 березня 2025 року перехідний період для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів.

Біткоїн відновився до $100 тисяч

Перша криптовалюта перебувала нижче цього показника після останнього засідання ФРС 19 грудня, коли Джером Пауелл заявив, що регулятор не планує прискорювати подальше зниження ставки.