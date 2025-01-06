Курс гривні оновив історичний мінімум щодо долара США другий день поспіль. Про це свідчать дані Нацбанку.
6 січня 2025, 18:05
Гривня вкотре оновила мінімум у парі з доларом
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 7 січня 2025 року, на рівні 42,1959 грн/$. Попередній рекорд було зафіксовано 6 січня на рівні 42,0889 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 57 копійок — до 43,9091 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1