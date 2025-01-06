Гривня вкотре оновила мінімум у парі з доларом

Курс гривні оновив історичний мінімум щодо долара США другий день поспіль. Про це свідчать дані Нацбанку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 7 січня 2025 року, на рівні 42,1959 грн/$. Попередній рекорд було зафіксовано 6 січня на рівні 42,0889 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 57 копійок — до 43,9091 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.