Біткоїн відновився до $100 тисяч

Ввечері у понеділок біткоїн відновився до позначки $100 тисяч за монету. Про це свідчать результати торгів.

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Перша криптовалюта перебувала нижче цього показника після останнього засідання ФРС 19 грудня, коли Джером Пауелл заявив, що регулятор не планує прискорювати подальше зниження ставки.

Біткоїн та решта крипторинку після цього впали, оскільки зниження ставок розцінюється як позитивний сигнал.

Засновник 10x Research Маркус Тілен прогнозує, що у січні на біткоїн чекають дві корекції.

На його думку, перша криптовалюта впаде напередодні виходу даних по інфляції 15 січня, а перед інавгурацією Дональда Трампа, 20 січня, знову зростатиме.

Експерт прогнозує, що перше засідання ФРС 29 січня також буде негативним для ринку. Шанси на збереження поточної ставки наразі становлять 90%.