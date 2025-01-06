Видатки держбюджету у грудні були рекордними

Касові видатки державного бюджету України в грудні 2024 року становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом — 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

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Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом — на 23,7%.

У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

За 2024 рік держбюджет отримав 3,12 трлн грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету-2023.

За загальним фондом зростання доходів становило 514 млрд грн, або 31% — до 2,18 трлн грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету, то у 2024 році вони зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% — до 4,48 трлн грн, зокрема за загальним фондом — на 15%, або на 454,5 млрд грн — до 3,49 трлн грн.