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6 січня 2025, 15:28

Видатки держбюджету у грудні були рекордними

Касові видатки державного бюджету України в грудні 2024 року становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом — 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Касові видатки державного бюджету України в грудні 2024 року становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді.

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Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом — на 23,7%.

У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

За 2024 рік держбюджет отримав 3,12 трлн грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету-2023.

За загальним фондом зростання доходів становило 514 млрд грн, або 31% — до 2,18 трлн грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету, то у 2024 році вони зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% — до 4,48 трлн грн, зокрема за загальним фондом — на 15%, або на 454,5 млрд грн — до 3,49 трлн грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+137
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 січня 2025, 15:45
#
Потужні рекорди — гроші спрямовано на телемарафон, вовіну 1000 підтримку, вчительську 2000 підтримку, кешбек, нове міністерство єдності, місцеві потужні менеджери також встановлюють потужні рекорди як адміністрація міста Покровськ планує 34 мільйони на благоустрій витратити в 2025 році
+
+54
nitrolog
nitrolog
6 січня 2025, 16:30
#
Треба пиляти поки пиляється бо завтра невідомо чи буде що пиляти, ну, а потім на свої маєтки полетять в Іспанію
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 січня 2025, 17:59
#
Навіщо чекати, вже пиляють бюджети України знаходячись в маєтках в Іспанії — чемпіонат України 2024 зі спортивної гімнастики, який став найдорожчим спортивним змаганням на території України з тих, які фінансуються держбюджетом з початку повномасштабної війни, проводило ТОВ «Київ Медіа Продакшн» директор фірми в серпні перетнула державний кордон України в напрямку на виїзд і на територію України не в`їжджала
+
0
godvinik
godvinik
6 січня 2025, 16:54
#
Дегенерати навіть витрачати вчасно гроші не вміють, не те що заробляти
+
+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 січня 2025, 17:17
#
Якраз витрачати гроші платників податків на свої презентації, відосики, промови, плани, трансляції, зустрічі, видовища — це єдине що добре вміють потужні менеджери, це було відомо ще задовго до 2022 року, наприклад міжнародний саміт Кримська платформа проводив не Кабмін, не Міністерство іноземних справ, не Державне управління справами, не офіс Банкової, не Міністерство культури, не профільні інститути та відомства, не численні держпідприємства, а проводив ФОП Малахов за що і отримав із бюджету України мільйони гривень
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
6 січня 2025, 18:04
#
Браво! Нам потрібно більше ДЕРЖу, як при Cовку, коли все було ДЕРЖ. Зробимо Україну УРСР again! Хоч вона здається ніколи й не переставала бути УРСР, провівши лише ребрендинг зовнішніх атрибутів при повному збереженні внутрішньої суті.
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