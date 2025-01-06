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6 січня 2025, 18:37

Перехід на нову форму фіскальних чеків продовжено до 1 березня

Міністерство фінансів України продовжило до 1 березня 2025 року перехідний період для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Міністерство фінансів України продовжило до 1 березня 2025 року перехідний період для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів.

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До цього терміну дозволено формування чеків за старою формою. Водночас підприємства мають право запровадити нові форми фіскальних чеків до вказаної дати, але це не обов'язково.

«Накази, якими запроваджено нові вимоги та продовжено термін перехідного періоду, готуються для офіційного опублікування та набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування в офіційному виданні», — йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, що чеки нової форми мали з'явитися з 1 січня 2025 року згідно з відповідним наказом Мінфіну від 22 листопада 2024 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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vPrirech
vPrirech
6 січня 2025, 22:50
#
Не в курсі змін, але звучить новина так, що перше що спадає на думку — які вони кончені…
Просто це саме необхідне наразі…
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