Новий мінімум гривні, збільшення експорту: головне за понеділок

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 31 грудня, на рівні 42,0390 грн/$, порівняно із 41,9403 грн/$ у понеділок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано тиждень тому, 24 грудня, на рівні 41,9910 грн/$

У 2024 році Україна збільшила експорт на 13%

За попередніми даними, експорт з України за 2024 рік у грошовому вимірі зріс щонайменше на 13,4%, у вазі — на 28,8%.

Україна отримає $15 млрд від США. Кошти забезпечені активами рф

США нададуть Україні $15 млрд, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. Відповідну грантову угоду підписали українське Міністерство фінансів та Світовий банк.

Українська економіка-2025: долар за 47,5 грн на кінець року і інфляція менше 10%