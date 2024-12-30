Українська економіка-2025: долар за 47,5 грн на кінець року і інфляція менше 10%

Попри воєнні випробування, економіка України продовжить зростати наступного року, переконані експерти. Водночас інфляція залишатиметься високою, а курс гривні падатиме практично в тому ж темпі, що й цьогоріч. Чому так відбуватиметься, розповідає «Мінфін».

Економіка продовжить повільно відновлюватись

За попередніми оцінками, ВВП України цього року зріс на 4%. Це означає, що наша економіка зростала два роки поспіль, хоча у 2024-му — повільніше, ніж минулого року. Адже у 2023 році економіка додала 5,3%. Значною мірою це було пов'язано із низькою порівняльною базою, адже у перший рік повномасштабного вторгнення ВВП обвалився на 29,1%, і зараз ми бачимо лише його поступове відновлення.

Як державні та міжнародні установи, так і фінансові компанії та банки очікують, що наступного року ВВП України збереже цей тренд. Так, відповідно до розрахунків, які уряд робив при складенні бюджету-2025, економіка зросте, за результатами наступного року, на 2,7%, Нацбанк дає оптимістичніший прогноз — 4,3%.

Загалом, за консенсус-прогнозом, який підготував «Мінфін» на основі прогнозів дванадцяти інституцій, зростання ВВП наступного року становитиме 3,42%. Найвищий прогноз у Райффайзен Банку — 4,9%, а найпесимістичніше на ситуацію дивиться Capital Times, очікуючи зростання лише на 2,5%.

Що впливатиме на ВВП

Як і попередні роки, ключовий чинник, який впливатиме на економіку країни, — ситуація на фронті. За базовим сценарієм Міжнародного валютного фонду, війна росії проти України завершиться наприкінці 2025 року, а за песимістичним — у середині 2026 року.

«Наступний рік буде роком великих сподівань та надій на стійке припинення вогню й покращення безпекової ситуації. Новообраний Президент США Дональд Трамп все ще не розкрив деталей свого мирного плану, це навряд чи відбудеться до його інавгурації.

Величезні людські та економічні втрати роблять переговори про припинення вогню неминучими. Та все ж, ми не очікуємо, що угода в будь-якому форматі буде досягнута найближчим часом. На нашу думку, протягом більшої частини року українська економіка буде функціонувати в тих безпекових умовах, що склалися на сьогодні" — говорить голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Експерти Альтбанку розповіли «Мінфіну», що, за їх базовим сценарієм, війна наступного року триватиме або буде поставлена на короткочасну паузу.

На фоні продовження бойових дій аналітики Dragon Capital очікують на розвиток оборонної промисловості, в тому числі завдяки міжнародній допомозі. За приблизними розрахунками фахівців, цей напрям може додати 1−2 в.п. до ВВП наступного року, порівнюючи з 0,4 в.п. у 2023 році. Щоправда, на практиці це відбудеться лише за умови суттєвого збільшення фінансування.

Український бюджет залишатиметься залежним від міжнародної фінансової допомоги, але вже досягнутих попередніх домовленостей буде достатньо для його фінансування. «Уряд може розраховувати на $38 млрд зовнішнього фінансування дефіциту бюджету у 2025 році, на рівні з поточним роком», — йдеться в прогнозі Dragon Capital.

Уряд теж випромінює впевненість щодо фінансування бюджету. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна завершує 2024 рік в умовах фінансової стійкості, уряд впевнений у покритті необхідних видатків наступного року. «За рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші Сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки», — наголосив він.

Як відзначає МВФ, економічні наслідки дефіциту електроенергії взимку можуть бути слабшими, ніж очікувалось раніше. Це повʼязано з інвестиціями бізнесу у власні генеруючі потужності, зростанням потенціалу імпорту з Європи та зусиллями з ремонту та встановлення додаткових генеруючих потужностей та розподільчих мереж.

За оцінками Capital Times, основними драйверами економічного зростання залишатимуться державний сектор та аграрна галузь, якій, зокрема, допоможе налагодження логістичних шляхів. За попередніми розрахунками МінАПК, загальний експорт агропродукції цього року становитиме $24,5 млрд — що стане другим найкращим показником за роки незалежності України. За підрахунками заступника міністра економіки Тараса Качки, у 2025 році аграрний експорт зросте ще на 7%. Цьому сприятимуть хороші врожаї, а також збільшення посівних площ дорожчих культур.

Стримуватиме зростання економіки, як і цього року, складна ситуація на ринку праці через мобілізацію та велику кількість людей працездатного віку, що виїхали за кордон через війну. Виїзд українців за кордон, як і раніше, призводитиме до нижчого споживання, порівнюючи з періодом до повномасштабної війни.

Прогноз зростання ВВП

Установа Зростання ВВП, % МВФ 3 Уряд 2,7 Нацбанк 4,3 Dragon Capital 3 ICU 3,4 Capital Times 2,5 Банк Південний 3 Альтбанк 2,8 Райффайзен Банк 4,9 Правекс Банк 4 Ощадбанк 4,3 Юнекс Банк 3,1 Консенсус-прогноз 3,42

Інфляція сповільниться, але залишиться високою

За підсумками листопада поточного року, інфляція прискорилася до 11,2%. Наступного ж року, переконані фахівці, зростання споживчих цін сповільниться. Відповідно до консенсус-прогнозу, у 2025 році річне зростання складе 7,63%.

На найбільшу інфляцію очікує уряд, який заклав до бюджету її на рівні 9,5%. Нацбанк і МВФ вважають, що такого розгону вона не візьме, та очікують на 6,9% та 7,5% відповідно.

«Ми очікуємо, що інфляційний тиск у 2025 році зберігатиметься, хоча й буде слабшим, ніж цього року. Проінфляційними чинниками, на нашу думку, будуть зміни у податковій політиці, подальший перегляд тарифів на ЖКГ, зростання доходів населення», — розповіли «Мінфіну» у банку Південний.

За оцінками Dragon Capital, споживча інфляція досягне пікових значень на рівні 11% у квітні-травні наступного року через низьку базу порівняння в сегменті сирих харчових продуктів, але знизиться до 6,3% до кінця року. Також, переконані фахівці компанії, фундаментальний інфляційний тиск поступово вщухатиме завдяки стабілізації цін на електроенергію для промислових споживачів.

На суттєве зростання цін через емісію можна не чекати. Оскільки проблем із міжнародною допомогою не передбачається, влада зможе обійтися без запуску друкарського верстата. Є сподівання також на хороший врожай наступного року, що стримуватиме зростання цін, починаючи з другої половини року.

Прогноз інфляції

Установа Інфляція, % МВФ 7,5 Уряд 9,5 Нацбанк 6,9 Dragon Capital 6,3 ICU 7 Capital Times 6,5 Банк Південний 9 Альтбанк 8,5 Райффайзен Банк 8 Правекс Банк 7,5 Ощадбанк 6,9 Юнекс Банк 8 Консенсус-прогноз 7,63

Куди рухатиметься курс

За 2024 рік офіційний курс гривні щодо долара знизився на 10,1%, досягнувши 41,84 грн/$. Це приблизно співпадає із минулорічним прогнозом уряду.

На переконання фахівців, наступного року гривня продовжить слабнути. За консенсус-прогнозом, на кінець 2025 року курс становитиме 45,35 грн/$, тобто гривня втратить 8,4%. При цьому фактично всі банки та інвестиційні компанії зробили досить близькі прогнози, визначивши курсовий коридор у межах 44,5−46 грн/$.

Вибиваються із загального тренду лише очікування Кабміну, який говорить про курс 45 грн/$, але не на кінець року, а як про середній впродовж нього. Як відзначає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, це означає, що наступного грудня курс сягне 47−47,5 грн/$.

Вагомий вплив на курс матиме торговельне сальдо. За оцінками Capital Times, весь український експорт наступного року становитиме $64 млрд (цьогоріч він орієнтовно був $58 млрд). Водночас імпорт буде все ще суттєво більшим — $92,2 млрд. Таким чином, сальдо торговельного балансу становитиме мінус $28,2 млрд, що суттєво тиснутиме на курс.

Також можна очікувати на значний попит населення на валюту, який традиційно зростає у період ослаблення гривні. За цих умов основним чинником підтримки відносної курсової стабільності будуть інтервенції НБУ.

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«Важливим елементом курсової політики на наступний рік залишиться обсяг міжнародної допомоги, достатній для підтримки ринку і обмінного курсу інтервенціями Нацбанку. Поки що, за поточного сценарію, обсягу цієї допомоги буде достатньо для балансування ринку.

Також досить впливовим чинником буде політика Нацбанку щодо подальшого послаблення валютних обмежень. Якщо це відбудеться, то додатковий тягар підтримки ринку через збільшення дисбалансу знову ж таки лягає на плечі регулятора і його можливості підтримувати ринок", — відзначає головний експерт із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

За словами експерта, зараз немає причин для тривожних настроїв, хоча варто розуміти, що девальвація наступного року триватиме.

Таким чином, очікувану девальвацію варто враховувати при виборі гривневих інвестиційних активів, які мають хоча б перекривати її.

Прогноз зміни курсу гривні

Установа Курс грн/$ на кінець року Уряд 45* Dragon Capital 45 ICU 45,7 Capital Times 45,4 Банк Південний 45,3 Альтбанк 46 Райффайзен Банк 45,5 Правекс Банк 44,5 Ощадбанк 45,6 Юнекс Банк 45,2 Консенсус-прогноз 45,35

*середній курс у 2025 році