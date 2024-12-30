За попередніми даними, експорт із України за 2024 рік у грошовому вимірі зріс щонайменше на 13,4%, у вазі — на 28,8%. Так, станом на 26 грудня Україна експортувала 129,2 млн тонн товарів на суму $41,04 млрд, тоді як за підсумками 2023 року було експортовано 100,3 млн тонн на $36,1 млрд. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
У 2024 році Україна збільшила експорт на 13%
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Чинники зростання
«Ключовим для досягнення таких результатів стала нормалізація роботи морських портів України. Якщо у 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн тонн продукції, то цього року — вже 87,2 млн тонн. Ще один важливий чинник — продуктивна співпраця України з партнерами, спрямована на розвиток взаємовигідної торгівлі. ЄС продовжив „економічний безвіз“ для України», — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами, на показники експорту також позитивно вплинуло відновлення та розвиток української переробки. Свириденко зауважила, що в межах політики «Зроблено в Україні» уряд і надалі приділятиме розвитку промисловості та експорту товарів із високою доданою вартістю посилену увагу.
Свириденко додала, що попри істотне зменшення обсягу експорту товарів автомобільним транспортом у вазі вартість перевезених автомобілями вантажів цього року збільшилась до $14,5 млрд.
«Тому так важлива розбудова автомобільного сполучення з ЄС, а в рамках Ukraine Facility ухвалено стратегію розвитку прикордонної інфраструктури та транспортну стратегію», — сказала Свириденко.
Куди експортували
Як розповів заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, у 2024 році Європейський Союз залишався ключовим торгівельним партнером України.
«Попри всі складнощі на наземному кордоні з ЄС цього року ми експортували до ЄС товарів на $24,5 млрд. Це на понад $1 млрд більше, ніж у 2023 році. І це понад 59% нашого цього річного експорту в цілому. Крім того, майже 50% всього імпорту до України становлять товари з ЄС», — розповів Качка.
Для України важливо щоб реалізовувалися усі можливості Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а сама вона відповідала реаліям сьогодення.
Качка також нагадав, що Україна оновила угоду про вільну торгівлю з Норвегією, Ісландією, Ліхтенштейном та Швейцарією — країнами Європейської Асоціації Вільної торгівлі.
Окрім ЄС, ключовим торгівельними партнерами України в експорті у 2024 році були:
- Китай ($2,3 млрд);
- Туреччина ($2,1 млрд);
- Єгипет ($1,6 млрд);
- Індія ($986 млн);
- Молдова ($935 млн).
Що експортували
Лідером із експорту цього року стала соняшникова олія. Її експортовано на понад $5 млрд. Також з продукції агропереробки експортовано:
- шрот соняшниковий — на понад $1 млрд;
- м'ясо птиці — на $945 млн;
- цукор — на $408 млн;
- олія соєва — на $311 млн;
Також відновлюється металургійний експорт. Цьогоріч Україна експортувала напівфабрикатів із заліза на $927,5 млн, гарячекатаного прокату — на $802 млн, чавуну — на $500 млн, труб — на $577 млн.
Значні обсяги експорту в 2024 році складала сировина:
- кукурудза — на $4,9 млрд;
- пшениця — $3,68 млрд;
- залізна руда — $2,75 млрд;
- соя — $1,29 млрд.
Першість серед експортованої продукції виробництва здобули виробники кабелів (експортовано на $1,26 млрд) та меблів ($460,6 млн).
Коментарі - 3
Вывод: какие созданны условия в Украине такая и экономика, в карательной системе не может быть сложной и серьезной экономики в целом.
Чем экспорт софта не устраивает?