У 2024 році Україна збільшила експорт на 13%

За попередніми даними, експорт із України за 2024 рік у грошовому вимірі зріс щонайменше на 13,4%, у вазі — на 28,8%. Так, станом на 26 грудня Україна експортувала 129,2 млн тонн товарів на суму $41,04 млрд, тоді як за підсумками 2023 року було експортовано 100,3 млн тонн на $36,1 млрд. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

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Чинники зростання

«Ключовим для досягнення таких результатів стала нормалізація роботи морських портів України. Якщо у 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн тонн продукції, то цього року — вже 87,2 млн тонн. Ще один важливий чинник — продуктивна співпраця України з партнерами, спрямована на розвиток взаємовигідної торгівлі. ЄС продовжив „економічний безвіз“ для України», — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, на показники експорту також позитивно вплинуло відновлення та розвиток української переробки. Свириденко зауважила, що в межах політики «Зроблено в Україні» уряд і надалі приділятиме розвитку промисловості та експорту товарів із високою доданою вартістю посилену увагу.

Свириденко додала, що попри істотне зменшення обсягу експорту товарів автомобільним транспортом у вазі вартість перевезених автомобілями вантажів цього року збільшилась до $14,5 млрд.

«Тому так важлива розбудова автомобільного сполучення з ЄС, а в рамках Ukraine Facility ухвалено стратегію розвитку прикордонної інфраструктури та транспортну стратегію», — сказала Свириденко.

Куди експортували

Як розповів заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, у 2024 році Європейський Союз залишався ключовим торгівельним партнером України.

«Попри всі складнощі на наземному кордоні з ЄС цього року ми експортували до ЄС товарів на $24,5 млрд. Це на понад $1 млрд більше, ніж у 2023 році. І це понад 59% нашого цього річного експорту в цілому. Крім того, майже 50% всього імпорту до України становлять товари з ЄС», — розповів Качка.

Для України важливо щоб реалізовувалися усі можливості Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а сама вона відповідала реаліям сьогодення.

Качка також нагадав, що Україна оновила угоду про вільну торгівлю з Норвегією, Ісландією, Ліхтенштейном та Швейцарією — країнами Європейської Асоціації Вільної торгівлі.

Окрім ЄС, ключовим торгівельними партнерами України в експорті у 2024 році були:

Китай ($2,3 млрд);

Туреччина ($2,1 млрд);

Єгипет ($1,6 млрд);

Індія ($986 млн);

Молдова ($935 млн).

Що експортували

Лідером із експорту цього року стала соняшникова олія. Її експортовано на понад $5 млрд. Також з продукції агропереробки експортовано:

шрот соняшниковий — на понад $1 млрд;

м'ясо птиці — на $945 млн;

цукор — на $408 млн;

олія соєва — на $311 млн;

Також відновлюється металургійний експорт. Цьогоріч Україна експортувала напівфабрикатів із заліза на $927,5 млн, гарячекатаного прокату — на $802 млн, чавуну — на $500 млн, труб — на $577 млн.

Значні обсяги експорту в 2024 році складала сировина:

кукурудза — на $4,9 млрд;

пшениця — $3,68 млрд;

залізна руда — $2,75 млрд;

соя — $1,29 млрд.

Першість серед експортованої продукції виробництва здобули виробники кабелів (експортовано на $1,26 млрд) та меблів ($460,6 млн).