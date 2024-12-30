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30 грудня 2024, 13:57

Україна отримає $15 млрд від США. Кошти забезпечені активами рф

США нададуть Україні $15 млрд, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. Відповідну грантову угоду підписали українське Міністерство фінансів та Світовий банк. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

США нададуть Україні $15 млрд, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

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«Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму $20 млрд за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки. Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує росію платити за агресію проти України», — наголосив він.

Обсяг коштів, передбачених у грантовій угоді, — $15 млрд. Це кошти з Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України Світового банку.

Перший транш обсягом $1 млрд із $20 млрд Україна вже отримала через Програму Світового банку за Другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (DPL).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+107
asdf2024
asdf2024
30 грудня 2024, 14:03
#
Ну под это дело и военный сбор до 15 процентов поднять можно. Да и призывной возраст до 16 опустить.Гривну на 50 уронить, но думаю патриоты и 60-70 сглотнут.
+
+15
propodail
propodail
30 грудня 2024, 14:48
#
Норм, тепер треба це встигнути зробити одним платежем у січні
+
+15
TAN72
TAN72
30 грудня 2024, 15:32
#
❗️З 1 січня тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів України збільшаться в 4 рази (на 305%), — НКРЕКП Зокрема, збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м. Рішення прийнято у зв’язку із зупинкою транзиту російського газу через Україну.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 грудня 2024, 15:59
#
А с4колько лично вы сейчас платите за транспортировку?
+
0
bosyak
bosyak
30 грудня 2024, 18:03
#
Ці 15 млрд$ це додатково до 20 млрд$ від G7, чи окрема програма, чи ці 15 з тих 20?
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