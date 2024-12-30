Україна отримає $15 млрд від США. Кошти забезпечені активами рф

США нададуть Україні $15 млрд, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. Відповідну грантову угоду підписали українське Міністерство фінансів та Світовий банк. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

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«Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму $20 млрд за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки. Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує росію платити за агресію проти України», — наголосив він.

Обсяг коштів, передбачених у грантовій угоді, — $15 млрд. Це кошти з Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України Світового банку.

Перший транш обсягом $1 млрд із $20 млрд Україна вже отримала через Програму Світового банку за Другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (DPL).