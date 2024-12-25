Головне за середу: Закон про перенесення підвищення податків, грант від ЄС та рейтинг забудовників

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб — підприємців. Нові ставки діятимуть не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року. Про це йдеться в картці законопроєкту № 9319 на сайті Ради.

Рейтинг забудовників західного регіону: хто та як будує і за скільки продає

На заході країни працює чимало забудовників, а в роботі — рекордна кількість об'єктів. Аналітики «Мінфіну» вивчили ситуацію на ринку первинної нерухомості Івано-Франківскої, Тернопільської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької областей.

Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро. На що спрямують кошти

Європейський Союз спрямував до спеціального фонду Державного бюджету України 150 млн євро у формі гранту. Залучені кошти є другим траншем у межах угоди між Україною та ЄС про фінансування програми «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)». Загальний передбачений обсяг — 300 млн євро.

Акції, долар, золото: прогноз інвестбанків, скільки можна на них заробити

Експерти Волл-стріт позитивно оцінюють перспективи американських ринків акцій та облігацій, очікуючи на їх зростання у 2025 році, пише Financial Times з посиланням на результати опитування представників десяти інвестбанків.

Банкіри розповіли, як змінять дохідність депозитів на початку року

«Мінфін» підбив «депозитні підсумки»: з якими викликами стикнулись банки наприкінці року, якими депозитними ставками банки закінчують рік, та чи чекати на збільшення відсотків за вкладами наступного року.