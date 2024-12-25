Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів на 1 січня

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Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Що відомо про закон

Закон про підвищення податків набув чинності з 1 грудня. Основним у ньому було підвищення ставки військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Крім того, закон зобов'язує платити військовий збір фізичних осіб-підприємців. Вони мали заплатити його за четвертий квартал 2024 року. Однак 4 грудня Верховна Рада ухвалила зміни і перенесла сплату військового збору для ФОПів на 2025 рік.

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Закон встановлює обов'язок сплати 1% військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців ІІІ групи та юридичних осіб ІІІ групи.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОПів — платників єдиного податку I, II і IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць).

З 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна звітність з ЄСВ (єдиного соціального внеску), ПДФО (податку з доходів фізосіб) і ВЗ (військового збору) для всіх податкових агентів.