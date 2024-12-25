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25 грудня 2024, 10:21

Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів на 1 січня

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб — підприємців. Нові ставки діятимуть не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року. Про це йдеться в картці законопроєкту № 9319 на сайті Ради.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб — підприємців.

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Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Що відомо про закон

Закон про підвищення податків набув чинності з 1 грудня. Основним у ньому було підвищення ставки військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Крім того, закон зобов'язує платити військовий збір фізичних осіб-підприємців. Вони мали заплатити його за четвертий квартал 2024 року. Однак 4 грудня Верховна Рада ухвалила зміни і перенесла сплату військового збору для ФОПів на 2025 рік.

Читайте: Закон про військовий збір для ФОПів не підписаний. Податкові штрафи не за горами

Закон встановлює обов'язок сплати 1% військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців ІІІ групи та юридичних осіб ІІІ групи.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОПів — платників єдиного податку I, II і IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць).

З 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна звітність з ЄСВ (єдиного соціального внеску), ПДФО (податку з доходів фізосіб) і ВЗ (військового збору) для всіх податкових агентів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 грудня 2024, 10:33
#
Опять, уважаемая редакция вопрос -это касается всех ФОПов???
+
+15
asdf2024
asdf2024
25 грудня 2024, 12:06
#
Молодец рабов надо доить.
+
0
bonv
bonv
25 грудня 2024, 12:29
#
Гірше ж точно не буде! © нелохи з непрофанами.
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