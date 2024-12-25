Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро. На що спрямують кошти

Європейський Союз спрямував до спеціального фонду Державного бюджету України 150 млн євро у формі гранту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Залучені кошти є другим траншем у межах угоди між Україною та ЄС про фінансування програми «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)». Загальний передбачений обсяг — 300 млн євро.

Перший транш у розмірі 150 млн євро Україна отримала у грудні 2023 року.

Куди спрямують гроші

Кошти другого траншу буде спрямовано на: