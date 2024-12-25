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25 грудня 2024, 13:45

Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро. На що спрямують кошти

Європейський Союз спрямував до спеціального фонду Державного бюджету України 150 млн євро у формі гранту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Європейський Союз спрямував до спеціального фонду Державного бюджету України 150 млн євро у формі гранту.
Фото: pixabay.com

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Залучені кошти є другим траншем у межах угоди між Україною та ЄС про фінансування програми «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)». Загальний передбачений обсяг — 300 млн євро.

Перший транш у розмірі 150 млн євро Україна отримала у грудні 2023 року.

Куди спрямують гроші

Кошти другого траншу буде спрямовано на:

  • забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1−4 класів — 65 млн євро;
  • відновлення портової інфраструктури — 50 млн євро;
  • підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції та доступу виробників сільськогосподарської продукції до фінансування — 20 млн євро;
  • відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, зокрема транспортної інфраструктури, критичних та комунальних об'єктів, комунальних послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень — 15 млн євро.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
25 грудня 2024, 13:49
#
Супер!
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 грудня 2024, 14:30
#
Жду комментариев от «бото ферм» и других «патриотов»,о том, как …уже всем известно, что Ермак и Зеленский эти деньги поделили и спрятали в «Дубаях»…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
25 грудня 2024, 14:38
#
Це все наклеп на найпотужніших.
Вже останньому дурню давно зрозуміло, що корупції в Україні немає:)
Хоча мабуть ще є хтось за останніми.
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