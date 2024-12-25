Європейський Союз спрямував до спеціального фонду Державного бюджету України 150 млн євро у формі гранту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
25 грудня 2024, 13:45
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро. На що спрямують кошти
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Залучені кошти є другим траншем у межах угоди між Україною та ЄС про фінансування програми «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)». Загальний передбачений обсяг — 300 млн євро.
Перший транш у розмірі 150 млн євро Україна отримала у грудні 2023 року.
Куди спрямують гроші
Кошти другого траншу буде спрямовано на:
- забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1−4 класів — 65 млн євро;
- відновлення портової інфраструктури — 50 млн євро;
- підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції та доступу виробників сільськогосподарської продукції до фінансування — 20 млн євро;
- відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, зокрема транспортної інфраструктури, критичних та комунальних об'єктів, комунальних послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень — 15 млн євро.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Вже останньому дурню давно зрозуміло, що корупції в Україні немає:)
Хоча мабуть ще є хтось за останніми.