Укрзалізниця оновила свої квитки на поїзди. Відтепер на проїзних документах немає дубляжу російською мовою. Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко.
Укрзалізниця оновила залізничні квитки: що змінилося (фото)
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Інформація на квитках буде дублюватись українською та англійською. Окрім цього, затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, що дозволяє запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.
«Це важливий крок у рамках євроінтеграції, адже українська залізниця відіграє зараз ключову роль у пасажирських перевезеннях», — заявив Ткаченко.
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Він зазначив, що відмова від дубляжу російською мовою є не лише символічним, а й практичним кроком для утвердження української мови як єдиної державної. Використання англійської сприяє інтеграції у міжнародний простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування.
За словами Ткаченка, це не фінальний зовнішній вигляд квитка, він буде дещо удосконалений, проте головне зараз — відсутність на ньому російської. Як тест було зроблено квиток «з передбаченням».
Коментарі - 4
але мабуть все руки не доходили…