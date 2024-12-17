Укрзалізниця призначила шість додаткових поїздів на Різдвяні та Новорічні свята. Про це повідомляє пресслужба компанії.
17 грудня 2024, 12:36
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на Різдвяні та Новорічні свята
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
«Робимо все можливе, щоб ви могли безпечно та зручно дістатися до рідних, щоб наші захисники повернулися в теплі обійми своїх близьких, а діти могли насолодитися безтурботними канікулами», — йдеться у повідомленні.
Графіки відправлення поїздів
- Поїзд № 159/160 Київ — Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року.
- Поїзд № 291/292 Київ — Львів. Відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.
- Поїзд № 168/167 Одеса — Львів. Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.
- Поїзд № 265/266 Київ — Одеса. Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.
- Поїзд № 249/250 Київ — Чернівці. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.
- Поїзд № 235/236 Київ — Ужгород. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.
Придбати квитки можна через мобільний застосунок, на сайті або у квиткових касах.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі