Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на Різдвяні та Новорічні свята

Укрзалізниця призначила шість додаткових поїздів на Різдвяні та Новорічні свята. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Робимо все можливе, щоб ви могли безпечно та зручно дістатися до рідних, щоб наші захисники повернулися в теплі обійми своїх близьких, а діти могли насолодитися безтурботними канікулами», — йдеться у повідомленні.

Графіки відправлення поїздів

Поїзд № 159/160 Київ — Трускавець . Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року.

. Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року. Поїзд № 291/292 Київ — Львів . Відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.

. Відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року. Поїзд № 168/167 Одеса — Львів . Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.

. Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року. Поїзд № 265/266 Київ — Одеса . Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.

. Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року. Поїзд № 249/250 Київ — Чернівці . Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року. Поїзд № 235/236 Київ — Ужгород. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

Придбати квитки можна через мобільний застосунок, на сайті або у квиткових касах.