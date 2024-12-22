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22 грудня 2024, 11:09

В Україні розглядають зміну регулятора крипторинку

МВФ переніс термін розробки оновленого законодавства щодо регулювання віртуальних активів в Україні з кінця грудня 2024 року на кінець лютого 2025 року. Відповідальність за підготовку документа, як і раніше, покладено на НБУ та НКЦПФР.

МВФ переніс термін розробки оновленого законодавства щодо регулювання віртуальних активів в Україні з кінця грудня 2024 року на кінець лютого 2025 року.
Фото: pixabay.com

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Згідно із заявою фонду, новий закон спирається на міжнародну практику, враховує економічні цілі розвитку і мінімізує ризики для фінансової стабільності.

При цьому регулятор крипторинку в Україні може змінитися. У січні 2025 року очікується підготовка Меморандуму про взаєморозуміння, який регулюватиме механізми координації та обміну інформацією між НБУ і НКЦПФР.

«Ролі та обов’язки з регулювання та нагляду буде визначено в консультаціях із Радою з фінансової стабільності та МВФ», — йдеться у повідомленні Фонду.

Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк зазначив, що з огляду на поточні проблеми з функціональністю НКЦПФР, шанси на роль основного регулятора підвищуються у НБУ.

«На наш процес по Раді це не дуже впливає, ми готуємо текст так, щоб після першого читання можна було змінити регулятора», — додав він.

Читайте також: Гетманцев каже, що Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетманцева про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року. Представник регулятора Юрій Бойко сказав, що це цілком ймовірний сценарій.

Читайте: У НКЦПФР підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні

Раніше Гетманцев розповів, що наразі триває робота над законопроєктом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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