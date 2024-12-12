В Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто. Про це розповів голова податкового комітету
Гетманцев каже, що Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг
В Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто. Про це розповів голова податкового комітету
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Що анонсував Гетманцев
«Якщо говорити про криптовалюту, то робоча група завершує підготовку відповідного законопроєкту до першого читання. Я думаю, що текст разом з Нацбанком і МВФ буде після Нового року і в першому кварталі приймемо цей законопроєкт, легалізуємо криптовалюту», — розповів він.
За його словами, пільг на оподаткування криптовалюти не буде. Воно буде застосовуватися за моделлю цінних паперів — оподатковуватимуть прибуток при виведенні активів у валюту.
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«У консультаціях з європейськими експертами й МВФ ми дуже обережно ставимосядо використання криптовалют при податкових пільгах, як можливість ухилення від оподаткування на традиційних ринках», — пояснив Гетманцев.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетманцева про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року. Представник регулятора Юрій Бойко сказав, що це цілком ймовірний сценарій.
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Раніше Гетманцев розповів, що наразі триває робота над законопроєктом.
Коментарі - 12
Крипта не потребує легалізації, бо вона і так легальна
але без податкових пільг
а як раз це крипта потребує, бо стандартне опадаткування кожного продажу по ставці 23% не то що невигідно, воно взагалі вбиває будь який сенс користування криптою.
не можеш, бо крипта не є грошима і нею не можна нічого оплатити
а тепер кажеш вона легальна,
звісно легальна, як і наприклад пиріжки з м’ясом
але те що пиріжки з м’ясом легальні не означає що ти можеш прийти в автосалон і придбати там тойоту королу заплативши за неї пиріжками з м’ясом, як і купити в АТБ пиво Рогань
з криптою така ж сама ситуація: ти не можеш легально оплатити криптою ані автомобіль, ані пиво
Як зможеш розтлумачити самому собі чому пиріжки з м’ясом легальні то відразу заміняй в цьому тлумаченні слова «пиріжки з м’ясом» на слово «криптовалюта» і користуйся.
На цьому дискусію можна завершити
* https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
легальність будь чого ніколи і ніде не перетиналась з можливістю використовувати це як аналог грошей
Тому закон фактично лише формалізує поняття криптовалют і дасть змогу добровільно задекларувати доходи з них. Для відносно великих сум (більше 100 тис грн на місяць) скоріш за все причепиться фінмон (але не точно).
фиксируются все транзакции
в крипте и банковские счета
с выписками за любой период…