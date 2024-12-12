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12 грудня 2024, 12:50

Гетманцев каже, що Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг

В Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто. Про це розповів голова податкового комітету В Р Данило Гетманцев, пише ЕП.

В Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто.
Фото: depositphotos

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Що анонсував Гетманцев

«Якщо говорити про криптовалюту, то робоча група завершує підготовку відповідного законопроєкту до першого читання. Я думаю, що текст разом з Нацбанком і МВФ буде після Нового року і в першому кварталі приймемо цей законопроєкт, легалізуємо криптовалюту», — розповів він.

За його словами, пільг на оподаткування криптовалюти не буде. Воно буде застосовуватися за моделлю цінних паперів — оподатковуватимуть прибуток при виведенні активів у валюту.

Читайте: Гетманцев: Ми не зможемо за рік вийти на повністю «білі» зарплати. Головне — позитивний тренд

«У консультаціях з європейськими експертами й МВФ ми дуже обережно ставимосядо використання криптовалют при податкових пільгах, як можливість ухилення від оподаткування на традиційних ринках», — пояснив Гетманцев.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетманцева про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року. Представник регулятора Юрій Бойко сказав, що це цілком ймовірний сценарій.

Читайте: У НКЦПФР підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні

Раніше Гетманцев розповів, що наразі триває робота над законопроєктом.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+75
Riojas
Riojas
12 грудня 2024, 13:37
#
Значит по 18+5, ясно, желающие уже занимают очередь
+
+15
Три літри
Три літри
12 грудня 2024, 14:12
#
Гетманцев каже, що Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року

Крипта не потребує легалізації, бо вона і так легальна

але без податкових пільг

а як раз це крипта потребує, бо стандартне опадаткування кожного продажу по ставці 23% не то що невигідно, воно взагалі вбиває будь який сенс користування криптою.

+
0
nitrolog
nitrolog
12 грудня 2024, 14:42
#
Ще нещодавно ти мені доводив що я нічого не можу купити за крипту, а тепер кажеш вона легальна, от дійсно таке відчуття або в тебе роздвоєння особистості або вас там 2 людини користуються одним обліковим записом
+
0
Три літри
Три літри
12 грудня 2024, 15:15
#
Ще нещодавно ти мені доводив що я нічого не можу купити за крипту

не можеш, бо крипта не є грошима і нею не можна нічого оплатити

а тепер кажеш вона легальна,

звісно легальна, як і наприклад пиріжки з м’ясом

але те що пиріжки з м’ясом легальні не означає що ти можеш прийти в автосалон і придбати там тойоту королу заплативши за неї пиріжками з м’ясом, як і купити в АТБ пиво Рогань

з криптою така ж сама ситуація: ти не можеш легально оплатити криптою ані автомобіль, ані пиво
+
0
nitrolog
nitrolog
12 грудня 2024, 15:44
#
Давай ще раз, хто встановив легальність крипти у нас?
+
0
Три літри
Три літри
12 грудня 2024, 15:46
#
Ниже посилання на тлумачення слова легальність. Читай. Думай.

Як зможеш розтлумачити самому собі чому пиріжки з м’ясом легальні то відразу заміняй в цьому тлумаченні слова «пиріжки з м’ясом» на слово «криптовалюта» і користуйся.
+
0
nitrolog
nitrolog
12 грудня 2024, 16:06
#
Я знаю що таке легальність, але тут мова не про кримінальний кодекс чи ще якийсь кодекс, а про економіку, я можу купити за крипту щось (навіть за пиріжки з м’ясом якщо продавець погодиться), але якщо я куплю щось за крипту (навіть машину можу і пиво Рогань (хоч це і не пиво вже давно)), то продавця можуть нахлобучити бо він не сплатить податки з операції продажу, бо ця операція не буде вважатись легальною. Так само як гроші, які визнали грошима і сказали що операції за ними є легальними. А продавати ти можеш за будь-що поки тебе за це не нахлобучать.
+
0
Три літри
Три літри
12 грудня 2024, 16:18
#
Я знаю що таке легальність

На цьому дискусію можна завершити
+
0
Три літри
Три літри
12 грудня 2024, 15:17
#
От дійсно таке відчуття або в тебе роздвоєння особистості

* https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9

* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C

легальність будь чого ніколи і ніде не перетиналась з можливістю використовувати це як аналог грошей
+
+15
neverice
neverice
12 грудня 2024, 15:36
#
Враховуючи, як у нас оподатковується прибуток з цінних паперів (ніяк за великим рахунком), то і з криптою буде те саме. Бо біржа має бути податковим агентом, щоб декларувати який саме прибуток був отриманий на момент продажу активів. Але того ніхто робити не буде. Тому вихід там лише один — самостійна декларація отриманого прибутку з продажу криптовалют. Але як в принципі можна перевіряти розмір того прибутку — суцільна загадка.
Тому закон фактично лише формалізує поняття криптовалют і дасть змогу добровільно задекларувати доходи з них. Для відносно великих сум (більше 100 тис грн на місяць) скоріш за все причепиться фінмон (але не точно).
+
0
Riojas
Riojas
12 грудня 2024, 15:56
#
Как я понимаю, в США так и происходит. Сам трейдер подаёт декларацию, что купил эфир по 2000, сдал по 4000, заработал столько-то и с этой суммы буду платить налог. Как это проверяется — без понятия
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 грудня 2024, 16:14
#
Для этого есть блокчейн, где
фиксируются все транзакции
в крипте и банковские счета
с выписками за любой период…
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