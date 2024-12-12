Гетманцев каже, що Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг

В Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто. Про це розповів голова податкового комітету В Р Данило Гетманцев, пише ЕП.

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Що анонсував Гетманцев

«Якщо говорити про криптовалюту, то робоча група завершує підготовку відповідного законопроєкту до першого читання. Я думаю, що текст разом з Нацбанком і МВФ буде після Нового року і в першому кварталі приймемо цей законопроєкт, легалізуємо криптовалюту», — розповів він.

За його словами, пільг на оподаткування криптовалюти не буде. Воно буде застосовуватися за моделлю цінних паперів — оподатковуватимуть прибуток при виведенні активів у валюту.

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«У консультаціях з європейськими експертами й МВФ ми дуже обережно ставимосядо використання криптовалют при податкових пільгах, як можливість ухилення від оподаткування на традиційних ринках», — пояснив Гетманцев.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетманцева про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року. Представник регулятора Юрій Бойко сказав, що це цілком ймовірний сценарій.

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Раніше Гетманцев розповів, що наразі триває робота над законопроєктом.