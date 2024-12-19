Головне за четвер: Падіння гривні та попит на оренду житла у Києві

У Києві активізувався попит на оренду житла. Найпопулярнішими є бюджетні варіанти. «Мінфін» розбирався, на яку суму мають розраховувати ті, хто хоче винайняти квартиру в столиці.

Гривня продовжує оновлювати історичний мінімум

Національний банк продовжує знижувати офіційний курс гривні до долара. Гривня вже четвертий день поспіль оновлює історичний мінімум. НБУ встановив на 20 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,9292 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.

Абоненти «Київстар» та «Vodafone Україна» переносять свої номери на lifecell. У чому причина

Понад 10 000 абонентів «Київстар» та понад 2800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell в період з 10 по 18 грудня. Про це свідчать дані Центральної бази даних.

Україна отримає $2,05 млрд кредиту США за рахунок заморожених активів рф

Виконавча рада Світового банку 18 грудня схвалила виділення Україні $2,05 мільярда, частину з яких уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів росії.

Ще 23 банки приєдналися до меморандуму про зменшення лімітів на перекази — АУБ

До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає боротьбу з «дроп-схемами» та зменшення лімітів на перекази, приєдналися ще 25 фінустанов. Про це повідомляє Асоціація українських банків (АУБ).