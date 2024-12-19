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19 грудня 2024, 20:00

Головне за четвер: Падіння гривні та попит на оренду житла у Києві

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Джерело: Мінфін
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