Гривня продовжує оновлювати історичний мінімум

Національний банк продовжує знижувати офіційний курс гривні до долара . Гривня вже четвертий день поспіль оновлює історичний мінімум.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

НБУ встановив на 20 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,9292 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.

Це новий історичний мінімум, попередній зафіксовано напередодні на рівні 41,9048 грн/$.

Нацбанк на 20 грудня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,57 грн (на 19 грудня курс було встановлено на рівні 43,95 грн). Європейська валюта подешевшала на 38 копійок.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.