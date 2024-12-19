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19 грудня 2024, 8:10

Україна отримає $2,05 млрд кредиту США за рахунок заморожених активів рф

Виконавча рада Світового банку 18 грудня схвалила виділення Україні $2,05 мільярда, частину з яких уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів росії. Про це йдеться в повідомленні Світового банку, пише Європейська правда.

Виконавча рада Світового банку 18 грудня схвалила виділення Україні $2,05 мільярда, частину з яких уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів росії.
Фото: depositphotos

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Деталі

Нова фінансова допомога Україні охоплює $1,05 мільярда кредиту, які Україна отримає через Трастовий фонд для України (ADVANCE) за рахунок ресурсів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Решта $1 мільярд — це грант фонду Світового банку «Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні» (FORTIS Ukraine FIF).

Читайте: $20 млрд для України від США вже на рахунку у Світовому банку — Зеленський

Саме у цей фонд США раніше перерахували 20 мільярдів доларів, забезпечені за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Новий транш Світового банку «спрямований на підтримку уряду України у впровадженні реформ, які зміцнять економічний потенціал країни та покращать макрофінансову стабільність», зазначається в пресрелізі.

Серед іншого, кошти будуть спрямовані Міністерству фінансів України для бюджетної підтримки, а також на політичні реформи, спрямовані на зміцнення економічної стабільності та сприяння структурним зрушенням у бік сталого зростання.

Ідеться про заходи, спрямовані на посилення конкуренції в залізничному секторі, сприяння виробництву відновлюваної енергії, збільшення кредитування сільського господарства та впорядкування участі держави в банківському секторі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що США готові надати Україні до $20 мільярдів в рамках кредиту від Великої сімки, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених активів росії. Але наразі остаточного рішення тоді ще не було.

Читайте: Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф

22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні позики Євросоюзу у розмірі 35 млрд євро. Йдеться про $50 млрд (понад 45 млрд євро) кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів. При цьому відомо, що фінальна сума, яку ЄС надасть Україні як позику, може бути меншою — залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.

Джерело: Мінфін
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