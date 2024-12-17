$20 млрд для України від США вже на рахунку у Світовому банку — Зеленський

США перерахували $20 млрд для України на рахунок у Світовому банку. Кошти надають у рамках кредиту , який виплатять коштом прибутку від заморожених активів росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Кошти від США

«Прем'єр-міністр доповів, що $20 мільярдів від заморожених російських активів уже у Світовому банку на рахунку», — розповів Зеленський.

Також окремо обговорювалася робота з Європейським банком реконструкції та розвитку. Уже є конкретні програми.

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«Наступного року ми зможемо додати додатковий обсяг енергії завдяки тільки цим програмам з ЄБРР. Є також і додаткові кошти на програми енергоефективності. Дуже важливо все реалізувати якнайшвидше», — зазначив президент.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що США готові надати Україні до $20 мільярдів в рамках кредиту від Великої сімки, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених активів росії. Але наразі остаточного рішення тоді ще не було.

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22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні позики Євросоюзу у розмірі 35 млрд євро. Йдеться про $50 млрд (понад 45 млрд євро) кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів. При цьому відомо, що фінальна сума, яку ЄС надасть Україні як позику, може бути меншою — залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.