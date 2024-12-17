США перерахували $20 млрд для України на рахунок у Світовому банку. Кошти надають у рамках кредиту, який виплатять коштом прибутку від заморожених активів росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
$20 млрд для України від США вже на рахунку у Світовому банку — Зеленський
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Кошти від США
«Прем'єр-міністр доповів, що $20 мільярдів від заморожених російських активів уже у Світовому банку на рахунку», — розповів Зеленський.
Також окремо обговорювалася робота з Європейським банком реконструкції та розвитку. Уже є конкретні програми.
Читайте: США виділили Україні кредит на $20 млрд. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку
«Наступного року ми зможемо додати додатковий обсяг енергії завдяки тільки цим програмам з ЄБРР. Є також і додаткові кошти на програми енергоефективності. Дуже важливо все реалізувати якнайшвидше», — зазначив президент.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що США готові надати Україні до $20 мільярдів в рамках кредиту від Великої сімки, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених активів росії. Але наразі остаточного рішення тоді ще не було.
Читайте: Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф
22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні позики Євросоюзу у розмірі 35 млрд євро. Йдеться про $50 млрд (понад 45 млрд євро) кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів. При цьому відомо, що фінальна сума, яку ЄС надасть Україні як позику, може бути меншою — залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.
Коментарі - 11
Видно чиновники США не читали «Цензор» и не смотрят «Прямий» и не знают о коррупции.
Наверно они больше доверяют своим «спец службам» которые мониторят финансовые вопросы связанные с Украиной, чем «постам» в телеграмм каналах южаниной и железняка.
Самому не смешно?
надо разделять и источники и условия и прямые требования по программам кредитования.
Вы же читаете новости не первый день и наверно убедились что «конкретика» это не всегда «достояние» этого ресурса.
это «высший пилотаж»
https://minfin.com.ua/ua/2023/02/13/100680132/#com4439267
В Україні розповсюджують фальшивки. Злочинці використовують спеціальний верстат (фото)