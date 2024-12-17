$20 млрд для України від США вже на рахунку у Світовому банку — Зеленський

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 грудня 2024, 8:13

$20 млрд для України від США вже на рахунку у Світовому банку — Зеленський

США перерахували $20 млрд для України на рахунок у Світовому банку. Кошти надають у рамках кредиту, який виплатять коштом прибутку від заморожених активів росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

США перерахували $20 млрд для України на рахунок у Світовому банку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кошти від США

«Прем'єр-міністр доповів, що $20 мільярдів від заморожених російських активів уже у Світовому банку на рахунку», — розповів Зеленський.

Також окремо обговорювалася робота з Європейським банком реконструкції та розвитку. Уже є конкретні програми.

Читайте: США виділили Україні кредит на $20 млрд. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку

«Наступного року ми зможемо додати додатковий обсяг енергії завдяки тільки цим програмам з ЄБРР. Є також і додаткові кошти на програми енергоефективності. Дуже важливо все реалізувати якнайшвидше», — зазначив президент.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що США готові надати Україні до $20 мільярдів в рамках кредиту від Великої сімки, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених активів росії. Але наразі остаточного рішення тоді ще не було.

Читайте: Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф

22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні позики Євросоюзу у розмірі 35 млрд євро. Йдеться про $50 млрд (понад 45 млрд євро) кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів. При цьому відомо, що фінальна сума, яку ЄС надасть Україні як позику, може бути меншою — залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 грудня 2024, 8:19
#
Оце ржака!
Видно чиновники США не читали «Цензор» и не смотрят «Прямий» и не знают о коррупции.
Наверно они больше доверяют своим «спец службам» которые мониторят финансовые вопросы связанные с Украиной, чем «постам» в телеграмм каналах южаниной и железняка.
+
0
asdf2024
asdf2024
17 грудня 2024, 9:09
#
Так чиновники США в доле в этой теме.Или думаешь в США нет корупци)))))
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 грудня 2024, 9:17
#
100% …чиновники США в «доле»…
Самому не смешно?
+
0
bosyak
bosyak
17 грудня 2024, 8:38
#
«позики Євросоюзу у розмірі 35 млрд євро. Йдеться про $50 млрд (понад 45 млрд євро) кредиту G7» — так все ж таки 35 млрд€,50млрд$ чи понад 45 млрд€? Бо якщо добавити ще 20 млрд$ від сша зовсім цифри не збігаються :)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 грудня 2024, 8:51
#
Не обращайте внимание -это «игра слов» и желание сумировать общий «баланс».
надо разделять и источники и условия и прямые требования по программам кредитования.
Вы же читаете новости не первый день и наверно убедились что «конкретика» это не всегда «достояние» этого ресурса.
+
+15
bosyak
bosyak
17 грудня 2024, 10:34
#
Є нормальні автори, яки хоч якісь чекінг роблять, а цей автор — то бездумний копіпаст і компіляція.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 грудня 2024, 10:58
#
Хотите посмеятся? — 
это «высший пилотаж»

https://minfin.com.ua/ua/2023/02/13/100680132/#com4439267

В Україні розповсюджують фальшивки. Злочинці використовують спеціальний верстат (фото)
+
0
bosyak
bosyak
17 грудня 2024, 11:31
#
Алаверди. https://minfin.com.ua/ua/2024/11/10/139547649/#com4713859
+
0
bosyak
bosyak
17 грудня 2024, 11:33
#
Https://minfin.com.ua/ua/2024/11/13/139727029/#com4712254
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 грудня 2024, 9:46
#
Там 50 від G7. А вже від кого скільки, то не так важливо.
+
0
asdf2024
asdf2024
17 грудня 2024, 9:07
#
Вот почему курс гривны падает всё понятно.Под такие потужные новины надо военный сбор до 20 процентов поднять.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами