Депозитні ставки нижче за інфляцію, гривня падає: головне за понеділок
Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар утретє за грудень оновив історичний максимум. Офіційний курс на 17 грудня 2024 року встановлено на рівні: 41,7403 гривень за 1 долар (+0,1333 грн).
Депозитні ставки для населення впали до 9,6% — НБУ
Національний банк оприлюднив оперативні дані щодо змін процентних ставок за депозитами та обсягів залучених коштів на рахунки резидентів у листопаді 2024 року. У листопаді спостерігалися різноспрямовані зміни для корпоративного сектору та домашніх господарств (населення).
Біткоїн оновив історичний максимум вище $106 000 після заяв Трампа про резервний фонд
У ніч на 16 грудня 2024 року курс біткоїна піднявся вище $106 000, оновивши історичний максимум.
Заощаджувати резерви або залити ринок доларом: яку стратегію обере НБУ, і що буде з курсом
У другій половині грудня на міжбанк почнуть надходити додаткові обсяги валюти, але й потреби у ній також зростатимуть. Тому НБУ залишиться головним продавцем долара. Тепер розберемо детальніше, що відбуватиметься на валютному ринку цього тижня, і якою логікою під час проведення інтервенцій керуватиметься Нацбанк.
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