Депозитні ставки нижче за інфляцію, гривня падає: головне за понеділок

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар утретє за грудень оновив історичний максимум. Офіційний курс на 17 грудня 2024 року встановлено на рівні: 41,7403 гривень за 1 долар (+0,1333 грн).

Депозитні ставки для населення впали до 9,6% — НБУ

Національний банк оприлюднив оперативні дані щодо змін процентних ставок за депозитами та обсягів залучених коштів на рахунки резидентів у листопаді 2024 року. У листопаді спостерігалися різноспрямовані зміни для корпоративного сектору та домашніх господарств (населення).

Біткоїн оновив історичний максимум вище $106 000 після заяв Трампа про резервний фонд

У ніч на 16 грудня 2024 року курс біткоїна піднявся вище $106 000, оновивши історичний максимум.

Заощаджувати резерви або залити ринок доларом: яку стратегію обере НБУ, і що буде з курсом