Долар знову оновив історичний максимум у парі з гривнею

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар утретє за грудень оновив історичний максимум.

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Офіційний курс на 17 грудня 2024 року встановлено на рівні: 41,7403 гривень за 1 долар (+0,1333 грн).

Попередній максимум був 4 грудня — 41,6972 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,8064 гривень за 1 євро (+0,0691 грн).