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16 грудня 2024, 19:17

Долар знову оновив історичний максимум у парі з гривнею

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар утретє за грудень оновив історичний максимум.

Національний банк України підвищив курс долара до гривні.

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Офіційний курс на 17 грудня 2024 року встановлено на рівні: 41,7403 гривень за 1 долар (+0,1333 грн).

Попередній максимум був 4 грудня — 41,6972 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,8064 гривень за 1 євро (+0,0691 грн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
invaderzim8
invaderzim8
16 грудня 2024, 19:27
#
ИВЛ не помогает
+
+15
R S
R S
16 грудня 2024, 21:13
#
Значит скоро на стол к паталогоанатому.
+
+57
Turbo Apricot
Turbo Apricot
16 грудня 2024, 19:36
#
Бюджет України 2024 року витратить 120 мільярдів на спецпенсії — згідно плану перемоги, плану стійкості, плану потужності, плану незламності, плану величності, плану єдності та інших планів відповідно журналу обліку планів — п'ятирічне безперервне перебування на посадах менеджерів дає свої результати
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