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16 грудня 2024, 9:52

Біткоїн оновив історичний максимум вище $106 000 після заяв Трампа про резервний фонд

У ніч на 16 грудня 2024 року курс біткоїна піднявся вище $106 000, оновивши історичний максимум. Актив відзначився приростом сьомий тиждень поспіль, зазначили в Bloomberg.

У ніч на 16 грудня 2024 року курс біткоїна піднявся вище $106 000, оновивши історичний максимум.
Фото: depositphotos

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Історичний максимум

Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість першої криптовалюти станом на 09:00 становить $105 000. Приріст на тижневому чарті становить 3,95%.

За даними Bloomberg, 15 грудня 2024 року біткоїн закрив приростом сьомий тиждень поспіль. У виданні зазначили, що востаннє подібна низка перемог спостерігалася 2021 року, коли актив піднявся до $69 000, після чого його ціна впала.

Водночас як показують ринкові дані, темп приросту вартості першої криптовалюти сповільнюється. Аналітик компанії IG Australia Pty Тоні Сікамор зазначив, що це може бути ознакою майбутньої корекції.

Крім біткоїна, невеликим приростом відзначилися більшість інших великих за показником капіталізації криптоактивів. Криптовалюта Ethereum зросла на 3,34% до $3 974.

Драйвери зростання

Ймовірними драйверами зростання можуть бути два фактори — згадка обраного президента США Дональдом Трампом біткоїна-резерву в інтерв'ю ЗМІ та включення компанії MicroStrategy до індексу Nasdaq-100.

«Ми зробимо щось велике для крипто, тому що не хочемо, щоб Китай чи будь-хто інший, не лише Китай, захоплювали цю сферу. Ми хочемо бути попереду», — заявив Трамп в інтерв'ю CNBC.

На питання про можливість створення резерву криптовалюти, Трамп відповів: «Так, я думаю, що це можливо».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+91
Daos
Daos
16 грудня 2024, 11:01
#
США будут делать стратегический биткоин-резерв. У местных ло*терейщиков вынос мозга) И огромнейшее сожаление, что не прикупили, когда он был в сотни раз дешевле. Правда на публику никто этого не признает)
+
+57
vPrirech
vPrirech
16 грудня 2024, 11:19
#
Я не «експерт», не слідкую за штатами і не вдавався в деталі, але на скільки я розумію Трамп і Маск це зовсім не про політику та машини/ракети, це більше про бізнес та вартість акцій. І як я розумію ці два «бізнесмена» з цим справляються на 120%.
+
+85
Dafxf4300
Dafxf4300
16 грудня 2024, 12:34
#
Вони вміють гарно надувати бульбашки щоб потім прокатувати довірливих інвесторів.
+
+12
gucci
gucci
16 грудня 2024, 12:56
#
Трамп сам не розуміє, що патякає. А від патякання бтк росте. Так само і тесла. Єдине, що має зміст в цьому булрані тесли, — це доступ до тіла трампа.
+
0
KingSalmon
KingSalmon
16 грудня 2024, 15:01
#
106 000 за біткоїн — це ще не багато.
Буде 150 000 наступного року
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