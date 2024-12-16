Біткоїн оновив історичний максимум вище $106 000 після заяв Трампа про резервний фонд

У ніч на 16 грудня 2024 року курс біткоїна піднявся вище $106 000, оновивши історичний максимум. Актив відзначився приростом сьомий тиждень поспіль, зазначили в Bloomberg .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Історичний максимум

Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість першої криптовалюти станом на 09:00 становить $105 000. Приріст на тижневому чарті становить 3,95%.

За даними Bloomberg, 15 грудня 2024 року біткоїн закрив приростом сьомий тиждень поспіль. У виданні зазначили, що востаннє подібна низка перемог спостерігалася 2021 року, коли актив піднявся до $69 000, після чого його ціна впала.

Водночас як показують ринкові дані, темп приросту вартості першої криптовалюти сповільнюється. Аналітик компанії IG Australia Pty Тоні Сікамор зазначив, що це може бути ознакою майбутньої корекції.

Крім біткоїна, невеликим приростом відзначилися більшість інших великих за показником капіталізації криптоактивів. Криптовалюта Ethereum зросла на 3,34% до $3 974.

Драйвери зростання

Ймовірними драйверами зростання можуть бути два фактори — згадка обраного президента США Дональдом Трампом біткоїна-резерву в інтерв'ю ЗМІ та включення компанії MicroStrategy до індексу Nasdaq-100.

«Ми зробимо щось велике для крипто, тому що не хочемо, щоб Китай чи будь-хто інший, не лише Китай, захоплювали цю сферу. Ми хочемо бути попереду», — заявив Трамп в інтерв'ю CNBC.

На питання про можливість створення резерву криптовалюти, Трамп відповів: «Так, я думаю, що це можливо».