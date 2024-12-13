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13 грудня 2024, 17:51

«Тисяча Зеленського»: На що українці витрачають гроші

Уже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей отримали 1 000 грн на картку Національного кешбеку в межах програми «Зимова єПідтримка». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Уже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей отримали 1 000 грн на картку Національного кешбеку в межах програми «Зимова єПідтримка».
Фото: НБУ

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Куди українці найбільше витрачають гроші

Найчастіше витрачають «тисячу Зеленського» на:

  • комуналку — 63 %
  • мобільний звʼязок — 17 %
  • донати Силам оборони України — 4 %

«Виплати зараховують поступово. Якщо ви ще не побачили 1 000 на карті — очікуйте, банк опрацює заяву й ви отримаєте результат», — зазначив Федоров.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українці вже почали отримувати виплати в межах програми «Зимова єПідтримка».

Раніше «Мінфін» писав, що з 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

  • Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.
  • Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.
  • Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.

Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

  • Зайдіть у застосунок «Дії»
  • У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»
  • Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»
  • Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»
  • Виберіть рахунок для виплати
  • Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»
  • Дочекайтеся виплати й розпоряджайтеся коштами.

Читайте: «Тисяча Зеленського»: допомогу оформлену за кордоном доведеться повернути

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
TAN72
TAN72
13 грудня 2024, 18:24
#
Коммуналку — 63% мобильная связь — 17 % донаты Силам обороны Украины — 4 % Это говорит о том что население задавили тарифами.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 грудня 2024, 19:11
#
«население задавили тарифами»

Многие мужчины попрятались по домам от ТЦК и мобилизации,
а за сидение дома денег не заработаешь, если не в айти,
а вот услуги ЖКХ продолжают потреблять…
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0
invaderzim8
invaderzim8
13 грудня 2024, 19:36
#
А ты с окопа пишешь видимо
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0
DCLXVI
DCLXVI
13 грудня 2024, 19:39
#
Він констатує факт.
+
0
DCLXVI
DCLXVI
13 грудня 2024, 18:30
#
В застосунку банка ПУМБ не так вже й легко скористатись цими коштами і якщо банк нічого не змінить, то для частини клієнтів це буде проблемою.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 грудня 2024, 19:06
#
Сторонние сервисы никто не запрешает использовать,
начиная с донатов на ВСУ на сайте НБУ
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces
и заканчивая сайтами мобильных операторов
или поставщиков услуг ЖКХ.
+
0
DCLXVI
DCLXVI
13 грудня 2024, 19:27
#
Ось це якраз і буде проблемою для частини клієнтів, їм шаблони поробили вони і користуються ними, а самі далі ні-ні. А ще е і такі що до цих пір бігають по відділеннях щоб щось заплатити і що саме цікаве це не залежи від років, молодь також пеньки.
+
0
bonv
bonv
13 грудня 2024, 19:09
#
Клянчать гроші у всього світу, і як же без популізму…
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