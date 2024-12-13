«Тисяча Зеленського»: На що українці витрачають гроші

Уже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей отримали 1 000 грн на картку Національного кешбеку в межах програми «Зимова єПідтримка». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Куди українці найбільше витрачають гроші

Найчастіше витрачають «тисячу Зеленського» на:

комуналку — 63 %

мобільний звʼязок — 17 %

донати Силам оборони України — 4 %

«Виплати зараховують поступово. Якщо ви ще не побачили 1 000 на карті — очікуйте, банк опрацює заяву й ви отримаєте результат», — зазначив Федоров.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українці вже почали отримувати виплати в межах програми «Зимова єПідтримка».

Раніше «Мінфін» писав, що з 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.

Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.

Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.

Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

Зайдіть у застосунок «Дії»

У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»

Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»

Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»

Виберіть рахунок для виплати

Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»

Дочекайтеся виплати й розпоряджайтеся коштами.

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