Кабмін схвалив залучення $15 мільярдів гранту від Світового банку за кошти заморожених активів рф

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю, 13 грудня, схвалив залучення до $15 млрд гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) з групи Світового банку. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Це будуть перші кошти в рамках ініціативи G7 про виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Йдеться про залучення від МБРР, що діє як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування у зміцнення України в рамках восьмого додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» в розмірі до $15 млрд.

Тиждень тому уряд України затвердив умови угоди з умовними зобов'язаннями, в результаті якої американський Federal Financing Bank (FFB) надасть 40-річну позику на суму до $20 млрд згідно з раніше погодженою G7 ініціативою виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів США оголосило про виділення Україні фінансування в розмірі $20 млрд. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку, через який вони будуть доступними для України.

Раніше «Мінфін» писав, що США готові надати Україні до $20 мільярдів в рамках кредиту від Великої сімки, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених активів росії. Але наразі остаточного рішення тоді ще не було.

Читайте: Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф

22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні позики Євросоюзу у розмірі 35 млрд євро. Йдеться про $50 млрд (понад 45 млрд євро) кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів. При цьому відомо, що фінальна сума, яку ЄС надасть Україні як позику, може бути меншою — залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.