Українці почали отримувати «Тисячу Зеленського», США виділили Україні кредит на $20 млрд: головне за середу

Українці почали отримувати виплати в межах програми «Зимова єПідтримка». Перші перекази державної допомоги у розмірі 1 000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

США виділили Україні кредит на $20 млрд. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку

Міністерство фінансів США оголосило про виділення Україні фінансування в розмірі $20 млрд. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку, через який вони будуть доступними для України.

Біткоїн відновився до $100 тисяч після корекції