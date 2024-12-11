Українці почали отримувати «Тисячу Зеленського», США виділили Україні кредит на $20 млрд: головне за середу
Українці почали отримувати виплати в межах програми «Зимова єПідтримка». Перші перекази державної допомоги у розмірі 1 000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.
США виділили Україні кредит на $20 млрд. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку
Міністерство фінансів США оголосило про виділення Україні фінансування в розмірі $20 млрд. Кошти вже перераховані до фонду Світового банку, через який вони будуть доступними для України.
Біткоїн відновився до $100 тисяч після корекції
Біткоїн швидко відновився до $100 тисяч після корекції, яка тривала два дні. Перша криптовалюта стрімко злетіла на $4 тисячі за день
Гетманцев: Ми не зможемо за рік вийти на повністю «білі» зарплати. Головне — позитивний тренд
З 1 грудня в Україні набрав чинності так званий ресурсний законопроєкт, який викликав у суспільстві неоднозначну реакцію, власне, як і деякі інші ініціативи з наповнення бюджету. Про те, як збільшити надходження до казни, де шукати додаткові ресурси для фінансування армії та багато інших нагальних проблем, «Мінфін» поговорив із Данилом Гетманцевим.
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