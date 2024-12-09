Україна отримає 4 млрд євро від ЄС в рамках Ukraine Facility
4 млрд євро від ЄС, зростання зарплат сповільнюється: головне за понеділок
9 грудня Рада ЄС схвалила рішення про виділення Україні 4 млрд євро. Україна виконала усі заходи, визначені Планом України, до кінця третього кварталу, що своєю чергою відкрило можливість отримання коштів.
Зростання реальних зарплат сповільнюється через інфляцію
Розмір середньомісячної зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року зріс на 22,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 21 946 грн.
В «Дії» нова функція: Можна дізнатися, які банки працюють під час відключень світла
В «Дії» оновили мапу Пунктів Незламності та додали нову функцію. Тепер з її допомогою можна знайти банки, які працюють під час відключень електроенергії.
У світі стало на 138 мільярдерів більше: де живуть і куди вкладають найбагатші
S&P 500, Dow Jones Industrial Average та Nasdaq Composite минулого тижня знову ставили рекорди. Бум на фондовому ринку США за рік збільшив сукупні статки мільярдерів у всьому світі до $14 трлн, — підрахував UBS за даними на квітень 2024-го.
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