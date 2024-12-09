4 млрд євро від ЄС, зростання зарплат сповільнюється: головне за понеділок

9 грудня Рада ЄС схвалила рішення про виділення Україні 4 млрд євро. Україна виконала усі заходи, визначені Планом України, до кінця третього кварталу, що своєю чергою відкрило можливість отримання коштів.

Зростання реальних зарплат сповільнюється через інфляцію

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року зріс на 22,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 21 946 грн.

В «Дії» нова функція: Можна дізнатися, які банки працюють під час відключень світла

В «Дії» оновили мапу Пунктів Незламності та додали нову функцію. Тепер з її допомогою можна знайти банки, які працюють під час відключень електроенергії.

У світі стало на 138 мільярдерів більше: де живуть і куди вкладають найбагатші