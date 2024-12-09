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9 грудня 2024, 20:00

4 млрд євро від ЄС, зростання зарплат сповільнюється: головне за понеділок

Україна отримає 4 млрд євро від ЄС в рамках Ukraine Facility

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Джерело: Мінфін
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