В «Дії» нова функція: Можна дізнатися, які банки працюють під час відключень світла

В «Дії» оновили мапу Пунктів Незламності та додали нову функцію. Тепер з її допомогою можна знайти банки, які працюють під час відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба«Дії».

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Що відомо

«Потрібні банківські послуги тут і зараз? Заходьте в застосунок Дія, відкривайте Незламність та вибирайте Банкінг у фільтрах. „Дія“ підкаже, де найближчий банк, що працює навіть в умовах знеструмлень», — йдеться у повідомленні.

Також на карті є укриття та пункти незламності. За допомогою фільтрів можна дізнатися, де швидко знайти зв'язок, інтернет, генератор та інше поблизу. А ще перевірити, чи працює Пункт саме зараз або, чи доступний людям з інвалідністю.

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