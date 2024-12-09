В «Дії» оновили мапу Пунктів Незламності та додали нову функцію. Тепер з її допомогою можна знайти банки, які працюють під час відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба«Дії».
9 грудня 2024, 13:40
В «Дії» нова функція: Можна дізнатися, які банки працюють під час відключень світла
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Що відомо
«Потрібні банківські послуги тут і зараз? Заходьте в застосунок Дія, відкривайте Незламність та вибирайте Банкінг у фільтрах. „Дія“ підкаже, де найближчий банк, що працює навіть в умовах знеструмлень», — йдеться у повідомленні.
Також на карті є укриття та пункти незламності. За допомогою фільтрів можна дізнатися, де швидко знайти зв'язок, інтернет, генератор та інше поблизу. А ще перевірити, чи працює Пункт саме зараз або, чи доступний людям з інвалідністю.
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Джерело: Мінфін
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