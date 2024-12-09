9 грудня Рада ЄС схвалила рішення про виділення Україні 4 млрд євро. Україна виконала усі заходи, визначені Планом України, до кінця третього кварталу, що своєю чергою відкрило можливість отримання коштів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
Україна отримає 4 млрд євро від ЄС в рамках Ukraine Facility
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Що відомо
Планом України було передбачено дев’ять індикаторів до кінця вересня 2024 року. Реформаційні заходи охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок та захист довкілля, йдеться у повідомленні міністерства.
Куди направлять кошти
Транш складатиметься з кредиту та гранту і буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.
Нагадаємо
У межах інструменту Ukraine Facility до Держбюджету України вже надійшло 12,1 млрд євро. Очікується, що у 2024 році бюджетна підтримка від ЄС сягне 16 млрд євро.
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Ukraine Facility
Протягом 2024−2027 років 50 млрд євро від ЄС буде спрямовано на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.
Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:
- пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
- спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
- технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
Коментарі - 2
33 billion euros in loans and 5.27 billion euros in grants to the Ukrainian budget. The loans are provided for 35 years, and the repayment of the principal will start in 2034. Taking into account the subsidy included in the third pillar, which will fully cover the interest on the loans, servicing these loans will not require any budget expenditures in the coming years.