Україна отримає 4 млрд євро від ЄС в рамках Ukraine Facility

9 грудня Рада ЄС схвалила рішення про виділення Україні 4 млрд євро . Україна виконала усі заходи, визначені Планом України, до кінця третього кварталу, що своєю чергою відкрило можливість отримання коштів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Що відомо

Планом України було передбачено дев’ять індикаторів до кінця вересня 2024 року. Реформаційні заходи охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок та захист довкілля, йдеться у повідомленні міністерства.

Куди направлять кошти

Транш складатиметься з кредиту та гранту і буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

Нагадаємо

У межах інструменту Ukraine Facility до Держбюджету України вже надійшло 12,1 млрд євро. Очікується, що у 2024 році бюджетна підтримка від ЄС сягне 16 млрд євро.

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Ukraine Facility

Протягом 2024−2027 років 50 млрд євро від ЄС буде спрямовано на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти: